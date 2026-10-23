Accueil - PSG mercato - PSG : Enrique cherche en interne le successeur de Kvaratskhelia

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le PSG doit réorganiser son attaque suite à la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique envisagerait même de donner davantage de responsabilités aux Titis parisiens. Même si les noms de Julian Alvarez et Paris Brunner circulent déjà dans la capitale.

PSG : Kvaratskhelia blessé, Luis Enrique face à un casse-tête

Le triomphe du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-2) a laissé place à l’inquiétude. Khvicha Kvaratskhelia s’est gravement blessé au genou. Il souffre « d’une rupture du ligament croisé ». Le Géorgien devrait être absent pendant de longs mois.

Ousmane Dembélé et Marquinhos ont eux aussi été touchés lors de cette soirée européenne. Luis Enrique doit donc composer avec un effectif amoindri, juste au moment d’aborder un calendrier intense. La priorité du coach parisien est claire. Il faudra trouver la solution au sein de son groupe plutôt que de se précipiter vers le mercato.

Godts, Akliouche, Doué, des profils pour le poste

Dans l’immédiat, le remplaçant naturel du numéro 7 parisien se nomme Mika Godts. L’attaquant belge manque certes de rythme. Mais il a déjà laissé entrevoir de belles promesses au PSG. Maghnes Akliouche, arrivé de Monaco, séduit aussi son entraîneur. Sa technique et sa polyvalence lui permettent d’évoluer sur les deux ailes, voire dans l’entrejeu.

À voir

Mercato PSG : Kvara blessé, Enrique appelle Julian Alvarez

Désiré Doué offre la même souplesse, indique Foot Mercato. Sauf qu’aucun de ces joueurs ne possède encore l’influence du Géorgien. Le club a par ailleurs précisé que Senny Mayulu et Quentin Ndjantou auraient leur rôle à jouer dans la rotation.

L’option Nuno Mendes divise

Selon L’Équipe et Le Parisien, une autre piste existe. Luis Enrique pourrait replacer Nuno Mendes plus haut sur le côté gauche. Le Portugais, redoutable dans les percussions, présente un profil recherché. Sauf que cette idée reste fragile. Le latéral du PSG est encore indisponible pour quelques semaines.

Son repositionnement obligerait en outre Luis Enrique à remanier sa défense. Lucas Hernandez, Lucas Beraldo ou Warren Zaïre-Emery seraient des solutions de repli. L’arrivée d’un ailier gauche lors du mercato d’hiver n’est d’ailleurs pas exclue. En attendant, le coach du PSG devra s’appuyer sur la profondeur de son effectif.

Lisez aussi sur le PSG :

À voir

OM : Le cas Angel Gomes inquiète, Riolo parle de maladie

PSG Mercato : Laurent Nicollin fait un sacré coup à Al-Khelaïfi

Mercato PSG : Estêvão, le renfort idéal pour remplacer Kvara ?