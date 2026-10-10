Accueil - Mercato RC Lens - Yannick Cahuzac : Pierre Sage savait que le RC Lens lui reviendrait

Ses mots tombent au lendemain de la première victoire de Yannick Cahuzac sur le banc du RC Lens, 2-1 contre l’OL à Bollaert. Interrogé par Ligue 1+, Pierre Sage, parti de l’Artois et désormais à Crystal Palace, affirme que le poste d’entraîneur de Lens reviendrait tôt ou tard à l’ancien milieu de terrain. Il ne savait simplement pas quand.

Que dit Pierre Sage sur Yannick Cahuzac ?

Dans cet entretien, repris notamment par Foot en France, le technicien raconte que le retour de Cahuzac dans le staff lensois était prévu bien avant l’été. « Il aurait déjà dû nous rejoindre la saison précédente mais à ce moment-là Lorient ne l’a pas laissé venir », explique-t-il. Sur la suite, il ne fait pas mystère du scénario imaginé en interne : « de manière assez naturelle, je pense que tout le monde s’en doute, et ça s’est confirmé un peu plus vite que prévu. »

Lire aussi : Amadou Haïdara blessé avec le Mali, nouvelle alerte à Lens avant l’OL

À voir

OL : Première défaite de Lyon et Paulo Fonseca très inquiet

Sage ne dénonce rien. Il compare même la trajectoire de Cahuzac à la sienne, lui qui avait été propulsé à la tête de l’Olympique lyonnais en cours de saison : « J’en ai profité, donc quelque part je me dis : pourquoi pas les autres ? »

Pourquoi la nomination de Cahuzac au RC Lens fait parler ?

Le calendrier a alimenté les soupçons. Revenu l’été dernier comme adjoint de Dino Toppmöller, Cahuzac a pris les commandes le 17 septembre, après six matchs seulement de l’entraîneur allemand. Le club avait d’abord parlé d’intérim, avant d’écarter toute limite de durée.

Sa proximité avec Jean-Louis Leca, directeur sportif et ami de longue date, a ajouté une couche de méfiance. Leca a répondu que cette amitié restait « pas dans ces murs », où il est le supérieur direct de son entraîneur. En confirmant qu’un plan existait pour Cahuzac, Pierre Sage ne contredit pas cette version, mais il rappelle que la succession était dans les esprits depuis au moins un an.

Lire aussi : RC Lens : Abdallah Sima blessé, qui pour animer l’attaque du RCL

Quel bilan pour Yannick Cahuzac depuis sa nomination ?

Né à Ajaccio en janvier 1985, Cahuzac n’avait jamais dirigé une équipe première. Joueur, il a passé douze saisons à Bastia, deux à Toulouse, puis trois à Lens entre 2019 et 2022 au poste de milieu défensif. Ses débuts d’entraîneur ont commencé par une défaite 2-1 à Monaco, le lendemain de sa nomination, et Lens est arrivé à la trêve internationale en 15e position.

À voir

Mercato : Darmian signe à Bologne à 36 ans, un gros coup gratuit

Vendredi, Florian Sotoca (36e) puis Matthieu Udol (76e), de la tête sur un coup franc de Florian Thauvin, ont fait tomber un OL invaincu jusque-là. Malgré la réduction du score de Merah, Lens remonte à la 7e place.

Lire aussi : Histoire du RC Lens : de la place Verte de 1906 à la Coupe de France

Avant le match, le coach avait prévenu dans des propos rapportés par Media365 : « Je n’ai pas inventé le football et je ne l’inventerai pas. » Il veut d’abord installer une manière de jouer propre au groupe : « Je veux vraiment qu’on crée notre propre identité, qu’on soit concentré sur nous. » Une ambition contrariée par la trêve, puisque onze de ses joueurs étaient partis en sélection.

À voir

PSG Le Mans : sans Adil Bourabaa, les Sang et Or perdent leur meneur

Le prochain test sera européen, face au Sporting Portugal en Ligue des champions, son premier match de Coupe d’Europe comme entraîneur.