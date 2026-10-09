Accueil - Mercato OL - OL : Ligue 1, Lyon vise la première place de Monaco contre Lens

L’OL peut faire un joli coup ce vendredi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. En cas de victoire à Lens, Lyon sera provisoirement leader en passant devant l’AS Monaco.

RC Lens – OL : Lyon peut se hisser en tête de la Ligue 1

L’OL se déplace au stade Bollaert-Delelis pour affronter le RC Lens dans quelques heures (20 h 45). Deuxième sur le podium, à deux points du leader l’AS Monaco, l’équipe de Lyon a l’occasion de se hisser en tête du classement de la Ligue 1. Pour ce faire, il lui faut décrocher une victoire contre les Lensois.

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Revenus de la longue trêve internationale, les Gones sont gonflés à bloc pour réussir cette belle opération au classement, selon les confidences de Paulo Fonseca en conférence de presse d’avant-match.

« Nous n’avons eu qu’un jour pour travailler avec tout le monde, mais mon groupe est motivé et content. La trêve nous a permis de faire un bilan. Nous avons bien analysé notre début de saison et la suite des échéances. Et nous serons prêts vendredi », a-t-il rassuré.

L’Olympique Lyonnais invaincu, meilleure attaque et meilleure défense

L’Olympique Lyonnais est crédité d’un excellent début de saison. Il est sur une série d’invincibilité en championnat, soit trois victoires et deux matchs nuls. Mieux, l’équipe rhodanienne possède à la fois la meilleure attaque et défense de Ligue 1. Elle a marqué 10 buts et n’a concédé que 2 buts en cinq journées.

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L’équipe de Paulo Fonseca respire donc la confiance avant le choc de ce vendredi soir. « Nous sommes une équipe d’initiative. Et si le RC Lens nous permet d’avoir le ballon, nous serons une équipe offensive. Nous sommes préparés pour toutes les situations, mais nous ne changerons pas notre manière de jouer, quel que soit l’adversaire », a indiqué le technicien portugais de Lyon.

Le Racing Club de Lens sur une série négative

Alors que les Gones sont dans une dynamique positive, les Sang et Or sont sur une série négative. Ils ont concédé trois défaites et un nul en championnat, depuis leur unique victoire contre l’AJ Auxerre, lors de la première journée. Pire, ils ont perdu leur dernier match à domicile contre le FC Lorient (0-1).

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En grande difficulté ce début de saison, le Racing Club de Lens pointe à la décevante 15e place, avec 4 points, avant la réception de l’OL. Le club nordiste a d’ailleurs limogé son entraîneur Dino Toppmöller (45 ans) au profit de Yannick Cahuzac (41 ans), le 15 septembre dernier. Ce changement peut-il apporter le déclic au sein de l’équipe lensoise ? La réponse aux alentours de 22 h 30.