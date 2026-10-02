Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Florian Thauvin affûte ses armes avant de défier l’OL

Florian Thauvin a retrouvé l’entraînement à La Gaillette en forme comme le montrent les photos publiées sur Instagram par le capitaine lensois. À une semaine de la réception de l’Olympique Lyonnais à Bollaert, le numéro 10 se dit prêt pour enchaîner sur bon début de saison.

RC Lens : Comment Florian Thauvin prépare-t-il le rendez-vous avec l’OL ?

Florian Thauvin a repris le chemin de La Gaillette avec une implication remarquée. Sur Instagram, le capitaine lensois a partagé plusieurs clichés de sa séance d’entraînement, où il apparaît particulièrement affûté. « De retour en jeu », a-t-il écrit en accompagnant sa publication. À 33 ans, l’ancien Marseillais affiche sa volonté de retrouver rapidement les terrains après la trêve internationale.

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Les Sang et Or recevront l’OL le vendredi 9 octobre à 20h45 au stade Bollaert, avant d’enchaîner avec la réception du Sporting CP en Ligue des champions. Dans ce calendrier, Florian Thauvin occupe une place particulière. Capitaine et porteur du numéro 10, il apporte son expérience à une équipe qui compte également sur son efficacité offensive.

Pourquoi Florian Thauvin est-il devenu si important à Lens ?

L’international français a rapidement marqué son territoire depuis le début de la saison. Lors de la première journée de Ligue 1 contre Auxerre, Florian Thauvin a inscrit deux buts sur penalty lors de la victoire spectaculaire du RC Lens (5-2). Une semaine plus tard, il a encore trouvé le chemin des filets à Strasbourg, malgré la défaite lensoise (2-1).

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Ce but inscrit à la Meinau avait une portée particulière puisqu’il correspondait alors à son 100e en Ligue 1. Thauvin avait également marqué quelques jours auparavant contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions remporté par Lens (1-0). Son rendement offensif accompagne son rôle de capitaine depuis son arrivée dans l’Artois.

Quel impact Florian Thauvin peut-il avoir contre l’OL ?

Thauvin ne se contente pas d’apporter son expérience au RC Lens. Son influence s’est également manifestée sur les grandes affiches européennes, notamment lors de la victoire contre le Slavia Prague (3-2) en Ligue des champions. Alors que Lens était encore mené dans les dernières minutes, l’attaquant français avait égalisé de la tête à la 91e minute sur un centre de Mezian Mesloub, avant le but victorieux de Ruben Aguilar. Après cette remontée, Thauvin avait insisté sur la force mentale du groupe et sa capacité à ne jamais abandonner.

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Face à l’OL, Yannick Cahuzac devra donc gérer son temps de jeu avec attention compte tenu des échéances qui viennent. Mais les images publiées par Thauvin le montrent prêt à retrouver la compétition. Son influence offensive et son statut de capitaine seront encore particulièrement attendus à Bollaert.