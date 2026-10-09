Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Abdallah Sima blessé, qui pour animer l’attaque du RCL

Ce vendredi soir (20h45, Ligue 1+), le RC Lens reçoit la meilleure défense du championnat sans son avant-centre titulaire. Abdallah Sima, blessé à la cuisse avec le Sénégal pendant la trêve. Il est indisponible jusqu’à la fin novembre, selon le club.

Combien de matchs Abdallah Sima va-t-il manquer ?

Huit matchs du RC Lens se joueront sans Sima, si le calendrier annoncé se confirme. En Ligue 1, le RCL devra faire sans lui contre Lyon ce soir puis face à l’OM. En Ligue des champions, il manquera les matchs contre le Sporting, le Club Bruges et Côme. Le reste concerne la suite du championnat jusqu’à la fin du mois de novembre.

L’attaquant de 25 ans avait débuté les six premiers matchs de la saison. Face à l’OL, deuxième avec 11 points et seulement deux buts encaissés en cinq journées, Yannick Cahuzac devra trouver une autre pointe.

À voir

ASSE-Rodez : Le RAF presque au complet pour défier les Verts

Avec 2 buts inscrits et 2 passes décisives réalisées en six matchs, son absence pèse lourd. Sous Dino Toppmöller, remplacé depuis par Cahuzac, l’international sénégalais était devenu le premier choix dans l’axe, lui qui avait surtout été remplaçant la saison passée avec Pierre Sage. « Il a un profil de profondeur, de vitesse, qui est vraiment intéressant », reconnaissait Cahuzac mercredi en conférence de presse.

Lire aussi : RC Lens : Abdallah Sima régale avec un début de saison réussi

Odsonne Edouard, la solution évidente mais fragile

Sur le papier, le remplaçant existe. Odsonne Edouard avait marqué 14 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison à Lens. Son début d’exercice 2026-2027 est beaucoup plus compliqué. Une blessure à un adducteur début août, une absence pour raisons personnelles lors de la 2e journée, puis des entrées en jeu sans relief. Sa seule titularisation, au Mans, s’est terminée à la mi-temps.

Edouard ne propose pas non plus les mêmes courses. Là où le Sénégalais attaquait l’espace dans le dos des défenseurs, l’ancien joueur du Celtic et de Crystal Palace a plutôt besoin de ballons dans les pieds, dos au but. Contre un bloc lyonnais qui laisse peu d’occasions, ce n’est pas forcément un handicap.

RC Lens : Abdallah Sima blessé, qui pour animer l'attaque du RCL 6

Ivanovic, Hazard, Mesloub : les autres pistes de Cahuzac

Franjo Ivanovic est l’autre option crédible. La recrue croate a déjà marqué deux fois en Ligue 1, mais elle a été utilisée sur un côté, un rôle dans lequel elle n’a pas semblé à l’aise. Un repositionnement dans l’axe, son poste de prédilection, lui rendrait service.

À voir

Kylian Mbappé : ce que la presse espagnole reproche au Madrilène

Thorgan Hazard, arrivé lui aussi cet été, a montré du mieux en sortie de banc, notamment à Monaco où il s’est créé plusieurs situations. Florian Thauvin reste le joueur offensif le plus sûr de l’effectif. Mezian Mesloub, 16 ans, fait partie des options sans qu’on puisse raisonnablement lui confier le poste d’avant-centre pour plusieurs semaines.

Lire aussi : RC Lens : Mezian Mesloub, 16 ans, rejoint Lamine Yamal en C1

Lens-OL : un retour de trêve sous pression

Le contexte n’aide pas. Lens pointe à la 15e place avec 4 points et n’a plus gagné en championnat depuis la première journée. La dernière sortie en Ligue 1 s’est soldée par une défaite 2-1 à Monaco, premier match de Cahuzac sur le banc. Pendant la trêve, les Sang et Or ont battu le Standard de Liège en amical (2-0).

Il y a quand même des retours. Yassine Titraoui, Saud Abdulhamid, Samson Baidoo et Jhoanner Chávez sont de nouveau disponibles. Maik Nawrocki est en revanche forfait pour la saison. Côté lyonnais, Moussa Niakhaté, blessé lui aussi avec le Sénégal, ne fera pas le déplacement à Bollaert. Toute l’actualité du club artésien est à suivre sur notre page RC Lens.

À voir

Troyes OM compo : absents de Genesio et heure d’un match important

Lire aussi : RC Lens : Florian Thauvin affûte ses armes avant de défier l’OL

Abdallah Sima blessé : quand fera-t-il son retour ?

Le RC Lens annonce une indisponibilité jusqu’à la fin du mois de novembre 2026, après une blessure à la cuisse contractée avec le Sénégal.

Qui remplace Abdallah Sima en attaque ?

Odsonne Edouard est pressenti pour débuter contre Lyon. Franjo Ivanovic, replacé dans l’axe, est l’autre solution.