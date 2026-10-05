Amadou Haïdara blessé avec le Mali, nouvelle alerte à Lens avant l’OL

Amadou Haïdara blessé : le RC Lens a reçu dimanche soir une mauvaise nouvelle en provenance de Tanger. Capitaine du Mali face au Maroc en match amical, le milieu de 28 ans est sorti à la 64e minute après de longs soins. Le club artésien, qui reçoit l’OL vendredi en Ligue 1, attend un diagnostic que personne n’a encore communiqué sur cette blessure d’Haïdara.

Amadou Haïdara blessé : que s’est-il passé lors de Mali-Maroc ?

Aligné d’entrée au Grand Stade de Tanger, aux côtés de son coéquipier lensois Mamadou Sangaré, Haïdara a été soigné un long moment par le staff médical malien autour de l’heure de jeu. Il n’a pas pu continuer. Ousmane Diakité a pris sa place à la 64e minute, alors que le Maroc menait 1-0.

Le score n’a bougé qu’après sa sortie. Abde Ezzalzouli avait transformé un penalty à la 35e minute pour les Lions de l’Atlas, Gaoussou Diarra a égalisé à la 77e. Les Aigles repartent de Tanger avec un nul 1-1 et un cadre en moins.

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Quelle est la nature de la blessure d’Amadou Haïdara ?

À l’heure où ces lignes sont écrites, ni la Fédération malienne de football ni le club nordiste n’ont précisé la zone touchée ou la gravité du problème. Avancer une durée d’indisponibilité serait donc hasardeux, tout comme affirmer qu’il tiendra sa place contre Lyon. Seul élément tangible : il a quitté la pelouse après des soins prolongés, assez gêné pour ne pas pouvoir finir la rencontre.

Un dossier médical déjà chargé depuis un an

C’est l’historique du joueur qui nourrit l’inquiétude dans l’Artois. Avant de signer à Lens l’hiver dernier, pour environ 2 millions d’euros versés au RB Leipzig selon Topmercato, il avait traversé six mois sans compétition en Allemagne. Pierre Sage, alors sur le banc lensois, le reconnaissait en février : « Après six mois sans compétition, il fallait qu’il retrouve un bon niveau d’entraînement, on est en train d’y arriver. » À ce moment-là, il n’avait disputé que 57 minutes réparties sur deux rencontres depuis qu’il était apte, derrière la paire Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré dans la hiérarchie.

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Le printemps n’a rien arrangé. Une blessure à l’aine l’a tenu éloigné des terrains de la mi-mars au début du mois d’avril, d’après l’historique tenu par Soccerway. Fin mai, il est passé au bloc à la Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac, comme l’avait relayé Africa Top Sports. Sur ses réseaux, l’international malien évoquait alors une « légère opération » et ajoutait : « Ce n’est jamais un moment facile, mais cette étape était nécessaire. »

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Lens-OL : quelles options pour Yannick Cahuzac au milieu ?

Le calendrier rend cette alerte encombrante. Yannick Cahuzac a pris la suite de Dino Toppmöller, remercié après le nul 2-2 contre Le Mans, et son premier match comme entraîneur principal s’est terminé par un revers à Monaco. Il aborde la réception de Lyon avec une infirmerie déjà bien remplie avant la trêve internationale.

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En février, Sage présentait Haïdara comme un joueur « qui va compter » grâce à son expérience et prédisait que la saison suivante serait « forcément beaucoup plus aisée pour lui ». Cette saison 2026-2027 est justement celle où le Malien devait s’installer. Si son forfait se confirme, Cahuzac devra recomposer son entrejeu autour de Sangaré, rentré lui aussi de Tanger, avec un effectif réduit.

Tout dépendra des examens passés à son retour dans le Pas-de-Calais. Tant qu’ils ne sont pas connus, le RC Lens prépare le match contre l’OL sans savoir s’il pourra compter sur l’un de ses milieux les plus expérimentés.