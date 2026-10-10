Manchester City reconnu coupable : sanctions possibles et calendrier

Manchester City a perdu la première manche d’un dossier ouvert par la Premier League en décembre 2018. Une commission indépendante l’a jugé coupable sur 114 des 115 chefs d’accusation, et la sanction de Manchester City n’est toujours pas connue : amende, retrait de points ou relégation en Championship. Le club a fait appel le 1er octobre. Le point sur le calendrier, sur ce que risque le leader du championnat anglais et sur ce que l’affaire change pour Rayan Cherki, les internationaux africains de l’effectif et le PSG, attendu à l’Etihad Stadium mercredi.

Erling Haaland et Manchester City attendent la sanction de la Premier League.

Manchester City reconnu coupable : que dit le verdict ?

L’information a d’abord filtré dans la presse anglaise le 25 septembre, avant d’être confirmée par une source à l’agence Reuters. La Premier League l’a rendue officielle le mardi 29 septembre. Son communiqué indique que City est coupable de toutes les infractions aux règles financières sur neuf saisons, de 2009-2010 à 2017-2018, et de la majorité des griefs liés à son manque de coopération pendant l’enquête. Un seul chef n’a pas été retenu, et il relevait justement de ce second volet.

BREAKING: The Premier League confirm an independent Commission has found Manchester City guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League’s financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate with… — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 29, 2026

Sur le fond, la commission décrit des contrats commerciaux « factices » montés avec des partenaires du club. D’après la ligue, ces arrangements ont gonflé les revenus et réduit les coûts de plus de 900 millions de livres. Plus de 830 millions correspondent à de l’argent des propriétaires d’Abu Dhabi, présenté aux auditeurs comme du sponsoring.

Richard Masters, directeur général de la Premier League, parle de « l’affaire disciplinaire et de la décision les plus importantes de l’histoire de la Premier League » face à un club qui a « systématiquement enfreint les règles pendant près d’une décennie ». City s’est dit « déçu et surpris », se proclame « innocent » et juge l’avis de la commission entaché « d’erreurs manifestes de droit, de principe et de fait ». Ferran Soriano, son directeur général, a même parlé d’une « théorie du complot » de la Premier League.

À voir

ASSE : L’entraîneur de Rodez prêt à relever le défi de Saint Etienne

La Fédération anglaise (FA) est aussi sortie du silence. Elle estime que la décision a « des implications importantes pour l’intégrité du jeu » et annonce qu’elle « prendra des mesures si nécessaire ».

🚨 OFFICIAL: FA statement on Manchester City.



“The Independent Commission’s decision has significant implications for the integrity of the game. We are carefully considering the decision and its implications and will take action where appropriate.



“As proceedings between the… pic.twitter.com/tod69r9O05 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2026

Lire aussi : Fair Play Financier : après City, le PSG dans le viseur de l’UEFA

Quelle sanction pour Manchester City : amende, retrait de points ou relégation ?

La règle W64 du règlement de la Premier League ouvre un large éventail à la commission : réprimande, amende, suspension, retrait de points, et jusqu’à l’exclusion du championnat. Une clause générale l’autorise aussi à prendre « toute autre mesure qu’elle juge appropriée », ce qui laisse en théorie la porte ouverte à un retrait de titres. Jamais un club n’a été exclu de l’élite anglaise.

Il n’existe aucun barème pour une affaire de cette taille. Les précédents récents portent sur des dépassements de pertes bien plus modestes : Everton avait perdu 10 points en 2023, ramenés à 6 en appel, et Nottingham Forest 4 la même saison. L’économiste du football Kieran Maguire avance une fourchette de 40 à 60 points pour City. Avec 40 points de moins, les Citizens auraient terminé 18es la saison dernière, donc relégables.

Beaucoup d’observateurs pensent au scandale du Calciopoli. En 2006, la Juventus avait perdu deux titres et été rétrogradée en Serie B. Le scudetto 2004-2005 n’a jamais été réattribué, celui de 2005-2006 est revenu à l’Inter.

Quand la sanction de Manchester City sera-t-elle prononcée ?

La peine sera fixée par la même commission, lors d’une audience séparée et confidentielle. Aucune date n’a été communiquée. On ignore aussi si elle tombera avant l’examen de l’appel et si elle serait appliquée tout de suite. City pourra de toute façon contester la sanction elle-même, dans une procédure distincte.

À voir

Prochain match de l’équipe de France : Italie-France le 12 novembre

Lire aussi : 5 ans de sanction pour Man City : Carragher veut faire fuir les stars

Comment se déroule l’appel de Manchester City, et pourquoi sans le TAS ?

Le recours de Manchester City a été déposé le jeudi 1er octobre à 19 heures, heure anglaise. Il sera examiné à huis clos par un collège de trois membres désigné par le président du Judicial Panel de la Premier League. Ce collège ne rejuge pas l’affaire de A à Z, mais il contrôle la décision rendue par la commission.

Le Tribunal arbitral du sport n’interviendra pas, car la procédure relève du règlement interne de la ligue anglaise et non de l’UEFA. C’est là toute la différence avec 2020. Le TAS avait alors annulé l’exclusion de deux ans des coupes d’Europe prononcée par l’UEFA, pour ne laisser qu’une amende de 10 millions d’euros. Si l’appel échoue, le club n’aura plus que deux voies : un arbitrage indépendant aux possibilités limitées, puis la Haute Cour de Londres, pour contester l’équité de la procédure.

Quel calendrier pour l’appel de Manchester City ?

Le règlement impose une audience de cinq jours dans les douze semaines qui suivent le dépôt du recours, soit au plus tard le 24 décembre 2026. La décision doit tomber dans les 30 jours après la fin de l’audience. Sur le papier, la réponse arriverait donc avant la fin janvier 2027.

Personne n’y croit vraiment. Une source interrogée par Reuters s’attend à ce que la procédure « traîne en longueur » et n’exclut pas que la saison s’achève sans sanction officielle, laissant la Premier League dans le flou. L’avocat Paul Gilroy, spécialiste du droit du sport, doute lui aussi d’un dénouement avant la fin de l’exercice. Khaldoon Al Mubarak, le président de City, l’a écrit aux supporters : « La procédure de la Premier League a encore un long chemin à parcourir. »

Ce calendrier pèse sur le classement. Une sanction appliquée avant l’appel pourrait entraîner une relégation annulée par la suite. Une sanction différée laisserait à City ses points cette saison. Plusieurs clubs pourraient aussi réclamer devant la justice des primes perdues si l’histoire du championnat devait être réécrite.

Que répond Enzo Maresca, l’entraîneur de Manchester City ?

Nommé fin juin 2026 pour trois ans à la place de Pep Guardiola, l’Italien a été interrogé sur le dossier ce samedi, avant le déplacement à Anfield dimanche (17h30). Comme l’a rapporté Sky Sports, il a fait bloc derrière sa direction : « J’ai confiance à 100 % dans le propriétaire, le directeur sportif, le CEO. Je pense qu’ils sont convaincus qu’au bout du compte, nous gagnerons l’appel. »

À voir

PSG-Le Mans : le groupe avec Zaïre-Emery, Godts et quatre absents

Les trophées gagnés pendant la période visée seraient-ils entachés ? « Absolument pas », a-t-il tranché, avant de recentrer le débat sur le terrain : « Je vous promets que je ne pense qu’au football. Nous devons aller à Anfield et gagner. » Manchester City y arrive en tête de la Premier League, avec cinq victoires de rang en championnat.

Quelles conséquences pour les joueurs français et africains de Manchester City ?

Rayan Cherki est le seul Français de l’équipe première. Le meneur formé à l’OL a rejoint Manchester en 2025. Cet été, le club a aussi recruté Mathys Detourbet à Troyes pour 21,7 millions de livres, un ailier intégré au groupe des jeunes. Côté africain, trois internationaux figurent dans l’effectif : l’Algérien Rayan Aït-Nouri, l’Égyptien Omar Marmoush et le Ghanéen Antoine Semenyo.

Rayan Cherki, seul Français de l’équipe première de Manchester City.

À court terme, leur quotidien ne bouge pas. Ils disputent la Premier League et la Ligue des champions, et aucune peine ne s’applique tant que la commission ne l’a pas prononcée. Le risque est plus lointain. Une descente en Championship fermerait au club la route de l’Europe par le championnat et rendrait très difficile le maintien des plus gros salaires. Leurs contrats ne sont pas publics : rien ne permet d’affirmer qu’ils contiennent une clause de départ en cas de relégation.

Le marché anticipe déjà. D’après Transferfeed, le PSG fait partie des clubs prêts à relancer le dossier Cherki si City venait à tomber en deuxième division.

Lire aussi : Mercato : Rayan Cherki, le PSG surveille la situation de Man City

Et pour le PSG, qu’est-ce que le verdict change ?

Le calendrier offre une drôle de coïncidence. Mercredi 14 octobre à 21 heures, le PSG, double tenant du titre, se déplace à l’Etihad Stadium en phase de ligue de la Ligue des champions. La décision de la Premier League ne touche pas la participation de Manchester City à la compétition de l’UEFA cette saison : le match aura bien lieu, trois jours après Anfield.

À voir

OL : Fonseca admet avoir « offert 45 minutes » à Lens, Palace en vue

Paris regarde aussi le marché, où son nom revient pour Erling Haaland et Rayan Cherki en cas d’effondrement du club anglais. Sur le terrain réglementaire, le verdict a réveillé un vieux procès. Le quotidien espagnol AS s’en est servi pour viser le modèle économique du PSG, propriété de Qatar Sports Investments. Les deux clubs partagent un passé devant l’UEFA : en 2014, ils avaient accepté chacun une amende de 60 millions d’euros, en partie avec sursis, et une liste limitée à 21 joueurs en Ligue des champions. Aucune nouvelle procédure visant Paris n’a été annoncée à ce jour.

Toute l’actualité des grands championnats est à suivre dans notre rubrique football européen, et l’analyse du dossier Haaland dans ce que change la condamnation de Manchester City pour le PSG.