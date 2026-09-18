Mercato: Kylian Mbappé revient sur sa dernière saison au PSG

Deux ans après son départ libre, Kylian Mbappé est revenu sur sa dernière saison avec le PSG. L’attaquant du Real Madrid avoue avoir vécu des mois compliqués dans la capitale française.

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La dernière saison de Mbappé à Paris avait été marquée par de fortes tensions autour de son avenir. Interrogé par AS sur la difficulté de cette ultime saison sous le maillot parisien, Mbappé n’a pas caché que cette période avait laissé des traces. Après avoir annoncé au club qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat, le capitaine de l’équipe de France avait notamment été écarté du groupe durant la préparation estivale avant de retrouver progressivement sa place.

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Dans la dernière partie de la saison, Luis Enrique avait également réduit son temps de jeu à plusieurs reprises. Parti libre l’été suivant pour rejoindre le Real Madrid, le natif de Bondy garde visiblement certaines choses pour lui concernant ses derniers mois sous le maillot rouge et bleu. Une période que l’attaquant du Real Madrid assure avoir très mal vécue, tout en laissant entendre que certains épisodes sont encore inconnus du grand public.

« Bien sûr. Et vous ne savez pas tout. Ça fait partie de mon parcours. Je ne pense pas que, deux ans plus tard, je doive critiquer qui que ce soit », a déclaré le protégé de José Mourinho. Une déclaration qui entretient forcément le mystère autour des coulisses de son départ. Mbappé ne souhaite toutefois pas rouvrir publiquement le conflit avec son ancien club.

« Ça a été très difficile, mais c’est du passé et c’était une étape de plus que je devais franchir pour réaliser mon rêve », a ajouté le numéro des Merengues. Après sept ans passés à Paris, Mbappé préfère donc refermer ce chapitre sans régler ses comptes publiquement.

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Mais avec ce « vous ne savez pas tout », le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu laisse clairement entendre que l’histoire de sa dernière saison au Paris Saint-Germain contient des secrets que le grand public ne connait pas.

Une tranquillité retrouvée au Real Madrid ?

Kylian Mbappé replace cette expérience parisienne dans son parcours vers son club de rêve, le Real Madrid. À ses yeux, elle constituait « une étape supplémentaire à traverser pour réaliser son rêve ». Poursuivant, il assure également que son envie de rejoindre le club cher à Florentino Pérez n’avait jamais nécessité de persuasion extérieure.

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Concernant son arrivée à Madrid, Madrid raconte : « Personne n’a eu à me convaincre de venir au Real Madrid, pas même Florentino Pérez, aussi grand soit-il. C’était une évidence. ». Il refuse de réduire ses sept années parisiennes à son conflit avec les dirigeants, notamment avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Il évoque toutefois des questions de calendrier et des décisions qui ne dépendaient pas uniquement de lui, sans identifier précisément les épisodes concernés.

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À Madrid, Mbappé affirme avoir trouvé un équilibre différent. « J’ai trouvé davantage de tranquillité. En France, j’en ai moins », confie le Champion du monde 2018, avant d’évoquer son plaisir de découvrir une nouvelle culture. Son adaptation à l’environnement du Real Madrid avait déjà été décrite comme très naturelle par le principal concerné. Et son déménagement dans une maison à Madrid a achevé de faciliter cette adaptation.

« Dès que j’ai eu ma maison, j’ai toujours été heureux à Madrid et en Espagne », a expliqué Kylian Mbappé, dont le contrat à Madrid court jusqu’en juin 2030. Alors que les deux parties sont en conflit depuis le départ du joueur, Kylian Mbappé a récemment été condamné à verser 60.000 euros d’indemnités au Paris Saint-Germain, rapporte L’Équipe.

Cette condamnation de la cour d’appel de Paris est relative aux saisies conservatoires de 55 millions d’euros sur les comptes bancaires du club de la capitale entre le 10 avril et 25 mai 2025. Le PSG a en revanche été débouté de sa demande de préjudice moral. Le double champion d’Europe avait indiqué que ces saisies avaient notamment « mis en péril le paiement des salaires des 724 collaborateurs de l’entreprise, le paiement de nombreux fournisseurs, le prélèvement d’obligations fiscales », toujours d’après le quotidien sportif.

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Dans cette affaire, le PSG avait lui été condamné par les Prud’hommes, en décembre dernier, à verser près de 61 millions d’euros à Kylian Mbappé au titre de salaires impayés et de primes non versés à la fin de son contrat. La requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) de ses contrats à durée déterminée (CDD) avait en revanche été rejetée.