Accueil - PSG - Mercato : Ferran Torres livre un secret sur sa venue au PSG

Homme fort de ce début de saison, Ferran Torres sait exactement pourquoi il est venu au PSG lors du dernier mercato estival. L’ancien attaquant du Barça a évoqué l’influence d’Ousmane Dembélé sur sa décision de rejoindre le club de la capitale française.

Mercato PSG : Ferran Torres – Dembélé, un duo qui promet

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé et Ferran Torres ont inscrit cinq des six buts du Paris Saint-Germain lors de la large victoire contre le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Si l’international espagnol a rejoint le PSG cet été, il avait déjà joué avec Dembélé.

Les deux ont en effet joué au FC Barcelone de janvier 2022 à mai 2023. Au total, ils ont partagé 36 matches chez les Blaugranas, et seulement 14, où ils ont disputé au moins une heure ensemble, indique le journal L’Équipe.

À voir

OGC Nice : Boudaoui de retour, trois absents contre Auxerre

« En Catalogne, ils ont vite accroché dans le vestiaire, même si Torres était surtout proche de Pedri. Quand la prolongation du Français faisait les gros titres, l’Espagnol avait lâché qu’il « le séquestrerait » bien à Barcelone, avant de poster un message affectueux à son départ.

Cet été, pour le premier entraînement de Torres, le Ballon d’Or 2025 a attendu son ex-partenaire pour entrer avec lui sur la pelouse du Campus, ajoute le quotidien sportif. Un respect qui se prolonge sur les terrains. La trajectoire d’Ousmane Dembélé au PSG a même été source d’inspiration pour Ferran Torres quand il s’est interrogé sur son avenir.

La manière dont Dembélé a progressé sous les ordres de Luis Enrique fait partie des éléments qui l’ont convaincu de franchir le pas, avec l’idée de suivre ses traces, assure le média francilien. Dès lors, les graines semées ces derniers jours laissent à penser que leur association pourrait être plus prolifique qu’en Liga.

À voir

PSG : Luis Enrique fait une annonce tonique sur David Boly !

Mercredi, ils ont échangé sept passes dont deux sont devenues décisives (sur les deux premiers buts de Torres) et deux autres auraient pu l’être (duels perdus par Dembélé), conclut la source sportive.

Torres : « On avait déjà cette connexion avec Dembélé à Barcelone »

Aligné à gauche face à Bratislava, avec Dembélé dans l’axe et Maghnes Akliouche à droite, Ferran Torres a inscrit un retentissant triplé sur notamment deux passes décisives du Ballon d’Or, avec qui il a eu une très belle connexion sur le terrain. Une connexion qui vient de loin.

Présent en zone mixte après le match, le héros espagnol de la dernière Coupe du monde a notamment été interrogé sur son « duo incroyable » avec Ousmane Dembélé et a rappelé que sa connexion avec le numéro 10 parisien ne datait pas d’hier.

« Quand on était à Barcelone, on avait ce genre de connexion. C’est important pour moi, pour lui, pour l’équipe d’avoir ce genre de connexion », a confié le buteur de 26 ans en zone mixte.

À voir

RC Lens – Le Mans : Toppmöller veut surfer sur la victoire à Prague

Alors que Dembélé est bien parti pour prolonger son contrat, les supporters du Paris Saint-Germain espèrent revoir la belle complicité entre les deux joueurs produire des étincelles le plus longtemps possible.