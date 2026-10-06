Accueil - PSG mercato - Golden Boy 2026 : après Doué, Zaïre-Emery peut offrir un doublé au PSG

Comme en 2025, le PSG pourrait bien abriter le prochain Golden Boy 2026. Après Désiré Doué, tenant du titre, Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain parisien, fait partie des finalistes pour remporter le Graal.

Golden Boy 2026 : Warren Zaïre Emery parmi les 25 finalistes

Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain de 20 ans du Paris Saint-Germain, figure parmi les 25 finalistes du Golden Boy 2026. Ce lundi, le journal TuttoSport a publié sa liste de finalistes pour ces Golden Boy Awards. Le milieu de terrain de 20 ans reste donc en lice pour cette distinction individuelle. Pour les supporters parisiens, cette nomination a une saveur particulière.

Warren a grandi au club avant d’accéder à son équipe première : cette reconnaissance met aussi en valeur la formation du PSG. Voir un Titi parmi les finalistes d’une telle récompense, c’est apprécier un parcours que l’on a pu suivre depuis ses débuts, avec un attachement qui ne se commande pas au mercato. Le Golden Boy récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans un club européen.

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Zaïre-Emery fait partie des 25 candidats retenus pour cette dernière sélection. Le vainqueur du Golden Boy 2026 sera désigné par un jury international composé de 50 journalistes européens. Le lauréat sera annoncé en novembre, avant la cérémonie de remise du trophée prévue à Turin en décembre à une date qui reste à confirmer. Le Paris Saint-Germain peut donc rêver d’un doublé après le sacre de Désiré Doué en 2025.

Par ailleurs, le joueur du Paris SG n’est pas le seul Français à figurer dans cette liste. Formé au PSG, Joane Gadou, défenseur central du Borussia Dortmund, est également présent, tout comme Eli Junior Kroupi, l’attaquant de Bournemouth. Trois représentants tricolores peuvent ainsi espérer succéder à Désiré Doué au palmarès. La tâche s’annonce toutefois compliquée pour Warren Zaïre-Emery.

Paul Cubarsi, grand favori pour le Golden Boy 2026

Selon plusieurs spécialistes, Warren Zaïre Emery semble déjà distancé dans cette course. Le défenseur central du FC Barcelone, Pau Cubarsi, semble disposer d’une sérieuse longueur d’avance. Le défenseur central de 19 ans a connu une ascension fulgurante, s’imposant comme un pilier de la défense blaugrana et jouant un rôle central dans le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026.

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Déjà désigné meilleur jeune joueur de la Coupe du monde, Cubarsi est désormais largement attendu comme le lauréat du trophée créé par Tuttosport pour récompenser le meilleur talent de moins de 21 ans évoluant en Europe.

La concurrence ne s’arrête pas là pour le numéro 33 du Paris SG. Ayyoub Bouaddi, désormais à Manchester City, Yan Diomandé au Real Madrid, Estêvão à Chelsea ou encore Endrick font partie des autres grands talents retenus.

Les 25 nommés au Golden Boy 2026

Pau Cubarsi (FC Barcelone), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Warren Zaïre-Emery (PSG), Yan Diomandé (Real Madrid), Luka Vuskovic (Brighton), Victor Froholdt (FC Porto), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Jorrel Hato (Chelsea), Lennart Karl (Bayern Munich), Estêvão (Chelsea), Endrick (Real Madrid), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Gianluca Prestianni (Benfica), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).

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Saïd El Mala (Cologne), Jon Martín (Real Sociedad), Marc Bernal (FC Barcelone), Kerim Alajbegovic (Juventus), Finn Jeltsch (Stuttgart), Charalampos Kostoulas (Brighton), Joane Gadou (Borussia Dortmund), Franco Mastantuono (Fiorentina), Rodrigo Mora (AS Roma) et Xavi Espart (FC Barcelone).