Accueil - PSG mercato - PSG-Le Mans : le promu étonnant qui n’a perdu qu’une fois en 5 matchs

PSG-Le Mans, ce samedi à 20h45 au Parc des Princes, oppose le champion de France à un promu qui n’a perdu qu’un match sur cinq en Ligue 1. Le Mans FC de Patrick Videira compte 6 points, deux de moins que Paris, 6e. Il a même marqué davantage : 9 buts, contre 8 pour l’équipe de Luis Enrique.

Qui est Le Mans FC, le promu qui défie le PSG ?

Le club sarthois n’avait plus joué dans l’élite depuis 2009-2010. Entre-temps, la liquidation judiciaire de 2013 l’a renvoyé en Division d’Honneur, au sixième échelon, et la remontée a pris plus de dix ans. Nommé en mai 2024 alors que l’équipe évoluait en National, Videira a enchaîné deux montées. Né à Paris, l’entraîneur a été formé au PSG comme joueur.

PSG-Le Mans : le promu étonnant qui n'a perdu qu'une fois en 5 matchs 6

Le fonds brésilien OutField est devenu actionnaire majoritaire de Le Mans, avec des investisseurs comme Thibaut Courtois, Novak Djokovic ou Felipe Massa. Sur le marché, le coup de l’été porte un nom : Djibril Sidibé. Le champion du monde 2018 a signé jusqu’en 2028.

Quel bilan pour Le Mans avant PSG-Le Mans ?

Une victoire, trois nuls, une défaite. Le seul revers est venu à Rennes (3-2), dans un match où les Manceaux ont été réduits à dix à la 68e minute alors que le score était de 2-2. Ils ont ensuite ramené un point de Nice (1-1), accroché Lens (2-2) puis battu Lorient (2-1) pour leur premier succès de la saison.

Videira aligne un 3-1-4-2 et ne court pas après le ballon. Son équipe presse par séquences et attaque vite à la récupération. À Rennes, elle n’avait eu que 36 % de possession, pour 9 tirs dont 5 cadrés. Au Parc, elle pourrait reculer davantage pour ne pas offrir d’espaces, ou jouer sans complexe puisque personne ne l’attend.

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PSG-Le Mans : quels absents côté sarthois ?

La liste pèse lourd. Sidibé est suspendu. Adil Bourabaa, meilleur buteur (3 buts) et meilleur passeur (2 passes décisives) de l’équipe, s’est blessé à la cheville le 6 octobre lors de sa première sélection avec l’Algérie. « Il faut qu’il soit immobilisé avec une botte pour minimum quatre semaines », a expliqué Videira. Erwan Colas, Martin Rossignol et Lucas Buades sont aussi à l’infirmerie.

Paris, de son côté, sera privé de Senny Mayulu, indisponible pour un mois. La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 4 février 2025, en Coupe de France, et s’était conclue par une victoire parisienne 2-0 au Mans.

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