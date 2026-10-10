Accueil - PSG mercato - PSG-Le Mans : le groupe avec Zaïre-Emery, Godts et quatre absents

Avec un groupe incluant Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique a convoqué 21 joueurs pour PSG-Le Mans, ce samedi à 20h45 au Parc des Princes. Le milieu de terrain et défenseur latéral droit retrouve le groupe parisien après son forfait avec les Bleus, alors que quatre joueurs manquent à l’appel pour cette 6e journée de Ligue 1.

Le groupe du PSG contre Le Mans avec Zaïre-Emery

Le club de la capitale a publié sa liste samedi sur son compte X. Dans les cages, Matvey Safonov et Lucas Chevalier sont accompagnés du jeune Arthur Bar, appelé parce qu’Alessandro Longoni s’entraîne en salle depuis quelques jours. Senny Mayulu, toujours en soins, sera indisponible environ un mois. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, laissés au repos, complètent la liste des absents.

Le groupe parisien pour la réception du Mans 📋#PSGLMFC pic.twitter.com/QtonuJR2HM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 10, 2026

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Zaïre-Emery avait quitté l’équipe de France pendant la trêve avec une légère lésion à la cuisse gauche. Il ne figure plus sur la liste médicale et fait partie des six milieux retenus, avec Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Dro et Lucas Beraldo. En défense, Luis Enrique dispose de Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez et Lucas Digne.

Mika Godts attend plus de temps de jeu

Sans Dembélé, une place se libère sur le front de l’attaque. Mika Godts, recruté à l’Ajax Amsterdam cet été, n’a joué que 144 minutes en six apparitions avec Paris, selon les statistiques de FotMob, sans jamais dépasser 45 minutes. L’international belge de 21 ans arrive pourtant en confiance : il a marqué lors de la victoire de la Belgique en Italie (0-2) le 25 septembre. Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Maghnes Akliouche restent ses principaux concurrents.

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Prochain match de l’équipe de France : Italie-France le 12 novembre

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Le Mans privé d’Adil Bourabaa

Patrick Videira doit faire sans son meilleur élément. Adil Bourabaa s’est blessé à la cheville lors de sa première sélection avec l’Algérie, face au Niger. Avec 3 buts et 2 passes décisives, le milieu de 21 ans a participé à cinq des neuf buts du promu, qui compte 6 points après cinq journées (une victoire, trois nuls, une défaite). Nous avons détaillé ce que son absence change pour les Sang et Or. Toute l’actualité du club parisien est à suivre sur notre page PSG.