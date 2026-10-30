Accueil - PSG mercato - PSG : Godts absent à l’entraînement pour une belle raison

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Mika Godts a manqué l’entraînement du PSG ce jeudi matin au Campus, à la veille du déplacement au Havre pour la neuvième journée de Ligue 1. Le Belge de 21 ans va devenir papa très vite, ce qui explique son absence, et sa participation à la rencontre de vendredi ne devrait vraiment pas en souffrir.

PSG : Mika Godts absent au Campus pour un heureux événement

Où était Mika Godts à la séance collective du PSG ce jeudi ? La réponse n’a vraiment pas traîné. D’après RMC Sport, le jeune international belge est à deux doigts de devenir père. De quoi justifier une absence d’un jour seulement, pendant que le club parisien prépare son déplacement au Havre, fixé vendredi à 19 heures.

Sur le terrain, rien d’alarmant a priori. Cette absence ne devrait pas peser sur le plan sportif. Son nom devrait figurer dans le groupe pour cette neuvième journée de Ligue 1, même si rien n’est encore officiel. Le staff parisien doit préciser comment il sera disponible, et Luis Enrique pourrait en dire davantage sur son état de préparation avant le coup d’envoi.

Luis Enrique défend le temps d’adaptation de son joueur

Côté sportif, Mika Godts traverse un début plutôt compliqué depuis son arrivée dans la capitale française. Recruté durant l’été, le milieu offensif belge a dû se frotter à une forte concurrence et à un temps de jeu limité au PSG. Ses premières semaines ont parfois été rugueuses, mais son entraîneur refuse de tirer des conclusions hâtives sur ses performances.

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En conférence de presse, Luis Enrique a martelé qu’un nouveau joueur a besoin de beaucoup de patience pour s’adapter. « Ce sont des choses typiques et habituelles dans les temps d’adaptation dont on a besoin en tant que joueur. Mika est venu au début du championnat, on est content de son adaptation », a lâché l’entraîneur espagnol.

Il a aussi plaidé pour le sang-froid : « Il faut rester prêt et calme pour profiter de chaque joueur. Il y a des moments hauts et bas pour tout le monde, plus précisément dans la première saison de chaque joueur. »

Un premier but pour lancer véritablement son aventure parisienne

Godts a pourtant goûté à une première satisfaction lors de la dernière sortie parisienne, et pas n’importe laquelle. Face à l’Olympique Lyonnais, lundi, le Belge a marqué son premier but sous les couleurs du PSG. Entré à la place de João Neves, il a participé au succès parisien (2-0) en signant le but du break, après l’ouverture du score.

Ce but arrive dans un contexte plutôt favorable pour le club de la capitale. Grâce à ce succès contre Lyon, le PSG a pris les commandes de la Ligue 1 après huit journées. Reste que l’infirmerie ne désemplit pas : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes, tous indisponibles.

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Pour Godts, l’enjeu consiste maintenant à enchaîner sur son premier but et à gagner peu à peu la confiance de Luis Enrique. Entre un bouleversement familial et des débuts sportifs qui s’éclaircissent, le jeune Belge vit une drôle de période, à un moment charnière de sa carrière.