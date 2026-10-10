Pierre Sage revient jeudi au Groupama Stadium, cette fois sur le banc de Crystal Palace, pour la 2e journée de Ligue Europa face à l’OL (18h45). À quelques jours de ces retrouvailles, l’ancien entraîneur lyonnais a raconté dans un entretien accordé à Ligue 1+, diffusé en intégralité vendredi soir avant Lens-OL, une scène vécue en ville, loin des terrains, qui dit beaucoup de ce qu’a traversé le club sous John Textor.

Pierre Sage avant OL-Palace : l'inconnu en larmes qui l'a bouleversé 6

Que raconte Pierre Sage sur cette rencontre aux Galeries Lafayette ?

Le décor n’a rien d’un vestiaire. « Je suis aux Galeries Lafayette en train d’acheter une paire de lunettes de soleil », se souvient le technicien. Un homme qu’il situe « entre 55 et 60 ans » s’approche de lui et fond en larmes. Sa femme suit. Quand Sage lui demande ce qui se passe, l’inconnu répond : « J’ai eu très peur de perdre l’OL et je tenais vraiment à vous remercier. »

La scène a fini par gagner tout le monde, sa compagne comme lui. Sage y voit la preuve d’« un lien d’appartenance qui est indestructible » entre Lyon et ses supporters. Il ne précise pas à quel moment de son mandat la scène s’est produite.

Pourquoi les supporters de l’OL ont-ils eu peur de perdre leur club ?

Sage a pris l’équipe le 30 novembre 2023, d’abord en intérim après le départ de Fabio Grosso, avec un OL dernier de Ligue 1. La remontée a été rapide. L’OL a terminé la saison 2023-2024 à la sixième place, qualificative pour la Ligue Europa, et n’a cédé en finale de la Coupe de France que face au PSG (2-1), le 25 mai 2024 à Villeneuve-d’Ascq. Les supporters ont vu l’équipe revivre au moment même où les comptes du club inquiétaient. Pendant ce temps, Eagle Football, la holding de John Textor, accumulait les dettes. En novembre 2024, la DNCG a prononcé une rétrogradation à titre conservatoire. Le scénario s’est rejoué en juin 2025, avec une relégation administrative en Ligue 2 finalement annulée en appel.

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Sage n’a pas vécu ce second épisode sur le banc. Textor l’avait limogé le 27 janvier 2025 après une série de mauvais résultats, pour le remplacer par Paulo Fonseca, toujours en poste aujourd’hui. Son bilan lyonnais tient en quelques chiffres : 56 matchs, 32 victoires, 11 nuls, 13 défaites et 100 buts marqués.

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Pierre Sage, de Lens à Crystal Palace : un départ qui a laissé des traces

Le rebond est venu à Lens, en juin 2025, avec un bilan de 27 victoires en 40 matchs. Sa saison dans l’Artois s’est terminée à la deuxième place de Ligue 1, avec un billet pour la Ligue des champions et la première Coupe de France de l’histoire du club, gagnée 3-1 contre Nice au Stade de France le 22 mai 2026. Trois semaines plus tard, il signait trois ans à Crystal Palace.

Dans le même entretien, il revient sur ses prises de parole au soir de la finale, quand les questions sur son avenir ont pris le dessus. « On m’a attaqué sur des sujets auxquels je ne m’étais pas préparé », regrette-t-il. Avec le recul : « J’aurais sécurisé mes passages. » L’amertume des supporters lensois, elle, ne le surprend pas. « Je la comprends totalement. »

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À Décines, il retrouvera un OL deuxième de Ligue 1, mais battu 2-1 à Bollaert vendredi pour sa première défaite de la saison en championnat. Les Lyonnais comptent 11 points après six journées, et Fonseca a reconnu avoir « offert 45 minutes » aux Lensois. Toute l’actualité des Gones est à suivre sur notre page OL.