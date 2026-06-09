Mercato RC Lens : C’est fait, Pierre Sage file à Crystal Palace

L’ex-entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, va s’engager pour trois ans chez les Eagles. Il succédera à Oliver Glasner.

Mercato : C’est fait entre Pierre Sage et Crystal Palace

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Le feuilleton va prendre fin ! Pierre Sage va s’engager à Crystal Palace, en Premier League, jusqu’en 2029, avec une année supplémentaire en option. L’équipe anglaise va débourser 5 millions d’euros (3 + 2 en bonus), selon Fabrice Hawkins, pour s’attacher les services de celui qui a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 aux trophées UNFP.

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Fabrizio Romano a lui aussi confirmé l’information. Le Français devrait toucher un salaire environ quatre fois supérieur à celui qu’il touche actuellement au RC Lens, qui s’élève à 100 000 euros brut mensuels.

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La direction du club londonien avait rapidement ciblé Sage après l’annonce du départ d’Oliver Glasner, qui est courtisé par l’AC Milan. Ce sera la première expérience à l’étranger pour l’ancien éducateur, qui plus est en Premier League, et dans un club qualifié en Ligue Europa.

Les raisons du Divorce

C’est une nouvelle étape pour celui qui devait simplement assurer l’intérim après le limogeage de Fabio Grosso à l’OL en novembre 2023. Après la remontée spectaculaire au classement de son équipe qui était dernière, les Gones termineront sixièmes, avec en prime une finale de Coupe de France (perdue 2-1 face au PSG).

Il sera mis à pied en janvier 2025 après des résultats décevants, mais retrouvera un banc au RC Lens, où il sort d’une saison spectaculaire, terminant 2ème, en jouant le titre pendant une bonne partie de la saison, se qualifiant pour la Ligue des champions et en remportant la Coupe de France.

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Pourtant, les chemins se sont séparés cet été avec le club nordiste, avec en cause un manque d’ambition de la direction lensoise ressenti par Pierre Sage. Du côté de la direction, n’ont pas été appréciées la communication floue sur son avenir devant les médias après le sacre en Coupe de France et certaines sorties d’après-match en fin de saison (comme lors du match nul 3-3 contre Brest).

Le RC Lens a déjà des pistes pour le remplacer

La direction lensoise avait déjà commencé à s’atteler à trouver rapidement un nouvel entraîneur. Olivier Pantaloni, libre depuis son départ de Lorient, est le nom qui revient le plus, surtout après que son ancien adjoint chez les Merlus, Yannick Cahuzac, a déjà rejoint le navire nordiste. La situation de Patrick Videira est aussi scrutée, lui qui est encore sous contrat avec Le Mans FC.

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