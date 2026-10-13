Accueil - Mercato OL - OL : Bonne nouvelle pour Lyon, des joueurs incertains à Crystal Palace

L’OL a certes perdu son match contre le RC Lens avant d’affronter Crystal Palace en Ligue Europa, mais le club rhodanien peut se réjouir des nouvelles en provenance de Londres.

OL : Openda out, Niakhaté incertain, Tagliafico de retour contre les Eagles

Défait par le RC Lens, vendredi dernier, en ouverture de la journée de Ligue 1, l’OL rejoue jeudi (18h45) en Ligue Europa. Il reçoit Crystal Palace au Groupama Stadium, lors de la 2e journée de la phase de ligue.

À cette occasion, Paulo Fonseca sera privé de Lois Openda. Victime d’une fissure du péroné au stade Bollaert, l’avant-centre de Lyon sera absent jusqu’à la trêve internationale en novembre 2026.

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L’Olympique Lyonnais devrait être privé de Moussa Niakhaté également. Touché aux ischio-jambiers avec la sélection du Sénégal, pendant la trêve internationale, le défenseur central devrait être indisponible pour affronter les Eagles.

En revanche, le coach des Gones va récupérer Nicolas Tagliafico, qu’il avait laissé au repos lors du déplacement à Lens. Ce dernier était rentré tardivement d’Argentine, après avoir pris part au dernier match de Lionel Messi avec l’Albiceleste, face au Bénin (3-0), la semaine dernière.

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Comme le défenseur latéral gauche, les internationaux de l’OL devrait récupérer de la fatigue de leurs voyages. En effet, ils rejoueront six jours après leur défaite contre les Sang et Or.

Palace : Riad forfait, Tomiyasu, Henderson et Mateta incertains à Lyon

Concernant Crystal Palace, il enregistre d’ores et déjà l’absence de Chadi Riad. Pierre Sage ne peut toujours pas compter sur ses services. Victime d’une blessure grave au genou en début de saison, le défenseur international marocain est forfait. Trois autres joueurs majeurs du club londonien sont eux encore incertains.

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Il s’agit de Takehiro Tomiyasu, Dean Henderson et Jean-Philippe Mateta. Le défenseur japonais traîne une gêne au mollet, tandis que le gardien de but anglais souffre de la cheville. Quant à l’attaquant international français (7 sélections), il est touché aux ischio-jambiers. Ils étaient tous absents lors de la victoire de Palace contre Nottingham Forest (3-1) en Premier League, dimanche.

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Cependant, ils ne sont pas encore déclarés forfait. Pierre Sage espère récupérer ces blessés, notamment Mateta, avec qui il reste lié à Lyon. Le natif de Sevran a joué avec le club rhodanien entre 2016 et 2018, avant son transfert à Mayence. Quant au technicien français de 47 ans, il a été entraîneur de l’Olympique Lyonnais, du 30 novembre 2023 au 28 janvier 2024.

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Il faut noter que Paulo Fonseca et son homologue devraient confirmer les retours de blessure et les posibles absences en conférence de presse d’avant-match, mercredi.