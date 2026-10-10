OL : Fonseca admet avoir « offert 45 minutes » à Lens, Palace en vue

Réagissant à la défaite de l’OL contre le RC Lens en Ligue 1, Paulo Fonseca s’est projeté vers le match contre Crystal Palace en Ligue Europa. Il rassure.

L’OL concède sa première défaite en Ligue 1

Après la longue trêve internationale de trois semaines, l’OL a rejoué en championnat vendredi soir. Il était opposé au Racing Club de Lens, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Arrivés au stade Bollaert-Delelis avec l’intention de s’imposer, afin de s’installer dans le fauteuil de leader, les Gones n’ont pas été à la hauteur de leur ambition.

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Ils se sont inclinés devant les Sang et Or par 2 buts à 1. L’équipe de Paulo Fonseca a encaissé deux buts avant de réduire l’écart à cinq minutes de la fin du match. Selon les explications de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, son équipe a été fébrile défensivement et n’a pas été tranchante offensivement. Pire, ses joueurs n’ont respecté ni le plan de jeu qu’il avait travaillé ni les consignes.

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« Nous avons moins bien joué, avec et sans ballon. Nous avons en quelque sorte offert 45 minutes à notre adversaire, car nous n’avons pas défendu comme nous l’avions préparé. La deuxième période a été différente. Nous nous sommes créé plusieurs occasions et nous aurions pu marquer davantage. Nous aurions même pu espérer un autre résultat », a-t-il réagi, avant de relativiser ensuite : « Le point positif, c’est que l’équipe n’a jamais abandonné et s’est battue jusqu’à la dernière minute ».

Crystal Palace en ligne de mire après Lens

Ayant concédé sa première défaite en Ligue 1, l’OL doit se tourner rapidement vers la Coupe d’Europe. Il croise le fer avec Crystal Palace le jeudi 15 octobre prochain, à l’occasion de la 2e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa.

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En course pour une place dans le Top 8 final, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale, le club rhodanien doit prendre des points pour remonter au classement. Bien que vainqueur du RSC Anderlecht en Belgique (1 – 2), lors de la 1re journée, Lyon est 10e dans la poule unique de 36 équipes.

Fonseca : « Crystal Palace sera difficile, mais nous allons bien nous préparer »

Paulo Fonseca est conscient du gros match qui l’attend face aux Eagles. Toutefois, il estime que son équipe sera prête dans cinq jours pour relever le défi face au club de Premier League. « Le match face à Crystal Palace sera difficile, mais nous aurons davantage de temps pour nous entraîner et bien préparer ce rendez-vous », a-t-il rassuré après la défaite à Lens.

Niakhaté et Ouédraogo out, Openda incertain face aux Eagles

Il faut noter par ailleurs que l’Olympique Lyonnais est déjà privé de Mohamed Ouédraogo et Moussa Niakhaté en défense. Le premier est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, tandis que le deuxième est rentré de sélection souffrant d’une lésion musculaire au niveau d’un ischio-jambier.

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Vendredi, Lyon a également perdu Loïs Openda sur blessure. Touché à la jambe droite à la suite d’un tacle d’Ismaël Ganiou (58e), il a quitté le terrain porté par deux soigneurs. Il est incertain pour affronter Palace de Pierre Sage. Son absence serait un coup dur pour l’OL.