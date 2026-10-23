Accueil - PSG mercato - Ligue 1 : Le PSG réagit au report de son match contre l’OL

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Initialement programmé pour le dimanche 25 octobre, à 20h45, le choc de la 8e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL est finalement reporté au lundi 26 octobre à 20h30. Après le communiqué de la LFP, le club de la capitale est sorti du silence.

Ligue 1 : Les joueurs du PSG encore privés de Ballon d’Or 2026

Comme l’année dernière, une grosse partie de la délégation du Paris Saint-Germain ne pourra être présente à la cérémonie du ballon d’Or 2026. En effet, sur requête de la Préfecture de Police de Paris, en marge des manifestations de ce weekend, la Ligue de Football Professionnel a décidé de reporter le match entre le PSG et l’OL, prévu au Parc des Princes ce dimanche soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1.

Lire aussi : Ligue 1 : La LFP annonce sa décision pour le match PSG – OL

Initialement programmée ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes, la rencontre aura finalement lieu le lundi 26 octobre à 20h30, en raison des préoccupations sécuritaires liées aux mobilisations prévues à Paris. Un changement de calendrier qui tombe particulièrement mal pour les Parisiens, puisque la cérémonie du Ballon d’Or 2026 se déroulera le même soir à Londres, à partir de 21 heures.

À voir

ASSE : La compo de Saint-Etienne face au FC Nantes est déjà connue

Conséquence directe, Luis Enrique et plusieurs de ses joueurs nominés devraient manquer ce rendez-vous prestigieux. Blessés, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia pourraient, eux, se rendre en Angleterre pour cette cérémonie.

Lire aussi : OL : Fonseca et Lyon mal en point avant le choc contre le PSG

Pour rappel, l’année passée, ce sont des intempéries dans les Bouches-du-Rhône qui avaient contraint la LFP a décalé le Classique en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris. C’est donc un nouveau très gros coup dur à encaisser pour Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Achraf Hakimi et les autres nominés du PSG au Ballon d’Or 2026.

Le PSG prend acte du report de son match contre l’OL

Le Paris Saint-Germain a officiellement communiqué après le report de sa rencontre face à l’Olympique Lyonnais. Initialement prévu dimanche 25 octobre, le choc de Ligue 1 se disputera finalement lundi 26 octobre à 20h30 au Parc des Princes.

Lire aussi : Ligue 1 : Govou conseille l’OL pour le match contre le PSG

À voir

OM : Après Graz, Genesio face à un danger en Ligue Europa

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le club parisien se contente de relayer simplement la décision des autorités, sans exprimer le moindre commentaire sur ce changement de calendrier. Une communication particulièrement sobre alors que le club de la capitale était opposé à ce report.

La Ligue de Football professionnel a pris acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais



Par conséquent, nous vous informons que la rencontre entre les deux clubs, initialement prévue ce dimanche… pic.twitter.com/zTiOJklZB2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 23, 2026

« La Ligue de Football professionnel a pris acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais. Par conséquent, nous vous informons que la rencontre entre les deux clubs, initialement prévue ce dimanche 25 octobre, est reportée au lundi 26 octobre à 20h30 au Parc des Princes », écrit le PSG dans un bref communiqué publié sur son compte Twitter officiel.

Le club de Nasser Al-Khelaïfi confirme donc que la rencontre se déroulera lundi soir, à 20h30, au Parc des Princes, conformément à la nouvelle programmation décidée après l’intervention des autorités. Aucune critique, aucun regret et aucune prise de position supplémentaire n’accompagnent cette annonce. Le PSG choisit ainsi une communication strictement factuelle, malgré les conséquences importantes de ce changement.

Lire la suite sur le PSG

PSG : L’option surprenante d’Enrique pour remplacer Kvaratskhelia

PSG : La durée de l’indisponibilité de Dembélé se précise

À voir

PSG : Un implacable verdict confirmé pour Kvaratskhelia

Sportivement, ce changement réduit également le temps de récupération des Parisiens avant leur déplacement au Havre, prévu le vendredi prochain.