Bradley Barcola au PSG : le feuilleton de son possible départ

Depuis l’été 2025, Bradley Barcola fait l’objet de rumeurs de transfert récurrentes concernant un possible départ du Paris Saint-Germain. Plusieurs clubs européens (Bayern Munich, Manchester United, Liverpool, Arsenal, FC Barcelone, Chelsea) ont été tour à tour cités comme prétendants. Cette page rassemble les informations vérifiées afin d’offrir une vision claire et à jour de ce dossier, qui reste à ce jour non tranché.

Ce que l’on sait

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Titulaire régulier au PSG depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’été 2023, Bradley Barcola a vu son nom associé à de nombreuses pistes de transfert depuis l’été 2025. Le PSG aurait fixé un prix autour de 135 millions d’euros pour envisager son départ. Plusieurs clubs anglais et espagnols ont manifesté un intérêt à différents moments, sans qu’aucun accord ne soit à ce jour confirmé.

Pourquoi cette page

De nombreux articles ont été publiés au fil des semaines sur ce dossier, souvent au moment de rumeurs ou de rebondissements. Afin d’offrir une information claire, à jour et non redondante, ces contenus ont été consolidés au sein de cette page de référence unique.

Mise à jour

Page mise à jour le 8 juillet 2026. Le dossier reste ouvert : aucun accord définitif n’a été annoncé à ce stade entre le PSG et un club prétendant pour Bradley Barcola. Cette page sera actualisée en fonction des évolutions du dossier.