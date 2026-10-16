OM : Genesio à bout après 8 matchs et seulement 2 victoires

L’OM de Bruno Genesio a concédé une nouvelle défaite face à l’Olympiakos (0-1), au Vélodrome, lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Et ce, malgré une nette domination et plusieurs occasions franches. Avec seulement deux victoires en huit matchs, toutes compétitions confondues, Genesio ne cache plus sa frustration et réclame une réaction collective pour mettre fin à cette spirale de résultats décevants.

OM-Olympiakos : Une domination stérile qui fait encore mal à Marseille

L’OM pensait avoir amorcé son redressement après son succès à Troyes, quatre jours plus tôt, qui avait mis fin à une série de cinq défaites consécutives. Mais le retour au Vélodrome a rapidement ramené les Marseillais à leurs difficultés habituelles. Les hommes de Bruno Genesio ont largement dominé l’Olympiakos sans parvenir à concrétiser leurs occasions.

Malgré neuf opportunités nettes, les Phocéens ont fini par s’incliner sur le score de 0-1, en encaissant un but sur coup de pied arrêté contre le cours du jeu.Cette nouvelle désillusion laisse un goût particulièrement amer. À Troyes, Marseille avait gagné sans convaincre. Contre les Grecs, le contenu était bien meilleur, mais le résultat a été cruel.

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« À Troyes, on n’a pas fait un bon match mais on gagne. Ce soir, on fait un bon match mais on perd. On repart avec zéro point. Le foot, c’est les deux cages », a regretté Himad Abdelli. Une analyse qui souligne le problème majeur de l’OM : dominer ne suffit pas lorsque l’efficacité fait défaut dans les deux surfaces.

Bruno Genesio laisse tomber le masque de la patience

Après la rencontre, Bruno Genesio a difficilement dissimulé son agacement devant les caméras du diffuseur. Le technicien marseillais sait que les circonstances peuvent expliquer certaines contre-performances, mais il refuse que les mêmes erreurs deviennent une habitude. « Ça fait maintenant 8 matchs, seulement 2 victoires et c’est difficile de répéter quasiment les mêmes choses après les matchs. C’est frustrant, agaçant même. Il faut plus, beaucoup plus », a-t-il martelé.

Derrière ces mots, le constat est clair. Les explications ne suffisent plus, il faut désormais des résultats. L’entraîneur refuse toutefois de se défausser sur ses joueurs. Il assume également sa part de responsabilité dans les difficultés actuelles. « Ça fait 4 mois qu’on est là, nous le staff et on doit avancer plus vite », a indiqué Genesio.

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Cette déclaration traduit une forme d’urgence, mais pas un abandon. Genesio demande davantage à son groupe et à son encadrement, conscient que la répétition des mêmes scénarios finit par user les organismes autant que les esprits. À Marseille, la patience n’est pas infinie, même lorsque le contenu du jeu offre quelques motifs d’espoir.

Les coups de pied arrêtés, le détail qui coûte cher

En plus du manque de réalisme offensif, les difficultés défensives continuent de peser lourd. Timothy Weah n’a pas caché son inquiétude après le but encaissé face à l’Olympiakos. « On prend souvent des buts sur coups de pied arrêtés, peste-t-il sur Canal+. Le coach veut avancer dans son plan. On va continuer à avancer avec la tête haute. On voit que cette équipe est une famille. Les résultats vont arriver », a-t-il assuré.

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Le message se veut rassurant, mais le problème est identifié : Marseille doit mieux défendre les phases arrêtées pour éviter de compromettre ses efforts. Ces situations sont d’autant plus frustrantes qu’elles peuvent réduire à néant une prestation globalement convaincante. Avec neuf occasions nettes sans but, l’OM a également démontré que son efficacité offensive restait insuffisante.

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Il ne s’agit donc pas uniquement de corriger un placement défensif ou de travailler quelques automatismes. C’est toute la gestion des moments décisifs qui doit progresser. Sans cette amélioration, les Marseillais risquent de continuer à offrir des occasions à leurs adversaires de repartir avec des points qu’ils n’ont pas toujours semblé mériter.

Ligue Europa : Marseille déjà au pied du mur

Le bilan européen rend la situation encore plus préoccupante. Avec deux défaites lors de ses deux premières rencontres de Ligue Europa, l’OM occupe la 31e place du classement. La perspective d’une qualification directe parmi les huit premiers s’éloigne donc dangereusement. Le prochain déplacement continental, sur la pelouse du Sturm Graz, représentera une nouvelle occasion de relancer la campagne européenne.

Mais les Marseillais devront afficher davantage de sang-froid et de rigueur pour espérer inverser la tendance. Avant cette échéance, le rendez-vous de dimanche en Ligue 1 face à Angers constituera un test important, puisque Marseille retrouvera un adversaire qu’il vient de croiser dans un contexte de résultats contrastés.

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La priorité sera de transformer la maîtrise affichée contre l’Olympiakos en buts et en points. Bruno Genesio le sait : huit matchs pour seulement deux victoires, c’est un bilan qui appelle des réponses concrètes. Le discours reste celui d’un entraîneur engagé, mais le temps des simples promesses commence à se réduire. À l’OM, il faudra désormais joindre les actes à la parole.