Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Paixao voulait rester à Marseille et rêve de Flamengo

Igor Paixao était tout proche de signer à Sunderland cet été. Mais l’attaquant brésilien est revenu ce transfert manqué et fait quelques confidences. Il ne voulait pas quitter Marseille, même s’il rêve de rejoindre un jouer le club de Flamengo.

Mercato : Igor Paixao a vécu un été sous tension à l’OM

Pendant plusieurs semaines, l’avenir d’Igor Paixao a animé le mercato estival de l’Olympique de Marseille. RMC Sport rapportait que la direction phocéenne avait pour impératif de réduire sa masse salariale. Plusieurs cadres du vestiaire, bénéficiant de gros émoluments, étaient annoncés sur le départ. Igor Paixao était aussi cité parmi ceux qui pouvaient plier bagage.

L’ailier droit de l’OM aurait même donné son feu pour rejoindre Sunderland dans les dernières heures du mercato. Une hypothèse qu’il balaie sans détour. Igor Paixao assure qu’il n’avait aucune envie de quitter l’Olympique de Marseille un année après son arrivée. Son choix n’a pas changé. Sa décision de rester s’explique aussi par la situation particulière du club.

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Le joueur de 26 ans rappelle que la direction de l’OM avait placé l’ensemble de l’effectif sur la liste des transferts. Faute de pouvoir recruter, l’équipe phocéenne se serait retrouvée sans solution de rechange en cas de départs en cascade. L’ancien prodige de Feyenoord a choisi de rester pour aider le groupe.

Flamengo, son rêve d’enfant

Igor Paixao explique au média brésilien Band : « Le mercato ? Je ne voulais pas partir, je ne veux toujours pas partir. Il a été un peu agité, le club mettant tous ses joueurs sur la liste des transferts. J’ai choisi de rester pour aider mon équipe. On ne peut pas recruter de nouveaux joueurs, on n’aurait pas eu de remplaçants ».

L’attaquant de l’Olympique de Marseille ne se contente pourtant pas de parler du présent. Concernant avenir à long terme, il lâche une confidence qui pourrait refroidir une partie du Vélodrome. Igor Paixao veut « jouer à Flamengo », assure-t-il. Porter un jour la tunique rouge et noire du club carioca est son rêve d’enfant, un rêve que partage toute sa famille.

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Des contacts ont eu lieu entre les différentes. Les agents du joueur ont déjà échangé avec Flamengo, mais aussi avec Palmeiras, autre grand nom du football brésilien. Mais ces négations secrètes n’ont pas abouti. Ces pistes n’ont jamais dépassé le stade des discussions préliminaires.

La Premier League en ligne de mire

Le natif de Macapa n’enferme pas pour autant son avenir au Brésil. Il admet que la Premier League fait elle aussi partie de ses rêves. Ce championnat anglais représente à ses yeux un défi de premier plan. Igor Paixao avoue : « jouer en Premier League ? C’est aussi un rêve ».

🚨 Igor Paixão :



"Jouer en Premier League ? C'est aussi un rêve.



Nous allons faire une bonne saison pour que la saison prochaine, d'autres clubs puissent venir nous défier et que nous puissions voir si nous pouvons franchir un cap.



Bien sûr, il faut que ce soit bénéfique pour… pic.twitter.com/hl5caD6ZOU — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 5, 2026

Cette phrase risque de raviver l’intérêt de Sunderland ou d’autres clubs britanniques à son équipe. Même si pour l’heure, son discours reste tourné vers l’Olympique de Marseille. Le plan est simple de l’attaquant brésilien est simple. Il compte réussir une très bonne saison à l’OM pour que d’autres clubs se manifestent l’été prochain et qu’il puisse mesurer s’il est prêt à franchir un cap.

Il assume ses ambitions futures

Il pose toutefois une condition. L’opération devra être bénéfique à la fois pour lui et pour le club. Igor Paixao lance : « Nous allons faire une bonne saison pour que la saison prochaine, d’autres clubs puissent venir nous défier et que nous puissions voir si nous pouvons franchir un cap. Bien sûr, il faut que ce soit bénéfique pour moi et pour le club ».

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Ces déclarations arrivent à un moment compliqué pour les Olympiens. Battu par Montpellier (0-1) ce week-end, l’OM de Bruno Genesio peine à sortir de sa spirale négative. Les supporters apprécieront sans doute que leur ailier polyvalent réaffirme sa volonté de rester sur le long terme. Le message de Paixao a au moins le mérite de la clarté.