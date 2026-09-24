OM : Amine Harit absent à l’entraînement, son état inquiète

Les nouvelles ne sont pas encore rassurantes concernant Amine Harit. Touché contre le PSG, le milieu marocain de l’OM est toujours absent des séances d’entraînement durant cette trêve.

OM : Qu’est-ce qui cloche avec Amine Harit ?

L’inquiétude autour de l’Olympique de Marseille s’agrandit de jour en jour. Les résultats en Championnat sont catastrophiques. Et les Phocéens doivent faire face une cascade de blessure. Un détail n’a échappé à personne sur les dernières images et vidéos diffusées sur le compte officiel de l’OM. Amine Harit manquait à la séance d’entraînement collective.

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Son absence vient alimenter les craintes émises quelques jours après sa sortie sur blessure lors du Classique perdu face au Paris Saint-Germain (1-2). Amine Harit avait en effet été contraint de céder sa place à la soixante-troisième minute de jeu. Il avait été remplacé par le jeune Keyliane Abdallah après avoir ressenti des douleurs à l’ischio-jambier suite à une accélération rageuse vers l’avant.

Des examens supplémentaires à l’Olympique de Marseille ?

Bruno Genesio tentait de calmer le jeu au coup de sifflet final. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille évoquait de simples crampes pour Amine Harit. Mais la réalité médicale semble malheureusement bien plus sérieuse. L’optimisme affiché à chaud a volé en éclat. Elle laisse place désormais à la prudence et à la nécessité de passer des examens approfondis.

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Le milieu offensif de 29 ans devrait se soumettre à une IRM cette semaine afin de déterminer avec précision la gravité de sa lésion musculaire. La trêve internationale survient donc à point nommé pour l’ancien Nantais et son coéquipier Igor Paixao, lui aussi blessé. Tous deux n’ont pas été convoqués en sélection. Ils pourront donc souffler et soigner leurs organismes.

Derek Cornelius gravement blessé ?

Sauf que ce temps de répit a immédiatement été assombri par une mauvaise nouvelle en provenance du Canada. Mercredi 23 septembre à Toronto, Derek Cornelius s’est gravement blessé lors d’une séance avec sa sélection nationale. Le défenseur central a été victime d’un incident fortuit où sa jambe et son genou se sont bloqués sans la moindre collision. Le sélectionneur canadien craint le pire.

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Jesse Marsch a déclaré : « Nous pensons que cela pourrait ressembler à ce qu’a eu Promise David (une rupture d’un tendon de la hanche en février dernier, ndlr). Nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas trop grave, mais cela risque de l’éloigner des terrains pendant quelques mois. » Le défenseur central de 28 ans pourrait être absent des terrains pendant de longs mois. Un véritable coup dur pour un Olympique de Marseille en difficulté.