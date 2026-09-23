Accueil - Mercato OM - Mercato OM : L’avenir d’Igor Paixão à Marseille scellé en janvier

La suite après cette publicité

L’OM a retenu Igor Paixão lors du dernier mercato malgré une offensive de Sunderland, mais le dossier pourrait rapidement revenir sur la table en janvier. D’après les informations du Journal du Dimanche, le club anglais n’aurait pas renoncé à l’ailier brésilien et pourrait tenter de relancer l’opération lors du mercato hivernal.

Mercato OM : Pourquoi Igor Paixão pourrait-il déjà retrouver le marché ?

L’OM a fermé la porte au départ d’Igor Paixão dans les dernières heures du mercato estival, alors que Sunderland avait manifesté un intérêt concret pour le Brésilien. Le Journal du Dimanche avance que le club anglais pourrait revenir à la charge en janvier, avec une opération qui avait été envisagée autour de 30 millions d’euros.

Lire aussi : OM : Nouveau scandale au Vélodrome, un journaliste agressé

Le scénario n’est donc pas encore écrit. Aucun accord pour un transfert hivernal n’est acté à ce stade et l’OM conserve contractuellement la main sur son joueur. La tendance est plutôt celle d’un dossier susceptible de reprendre vie dans quelques mois, ce qui laisse une marge importante aux performances du Brésilien et aux décisions de la direction marseillaise.

Que cache réellement le forcing de Sunderland ?

L’intérêt anglais ne semble pas sorti de nulle part. Sunderland avait déjà avancé ses pions durant l’été et plusieurs sources ont évoqué une proposition située autour de 30 millions d’euros, tandis que d’autres informations ont fait état d’une offre pouvant atteindre 30 millions plus 5 millions de bonus. Le dossier a donc dépassé le simple stade de la rumeur.

À voir

Turquie-France : heure, chaîne et compos du premier match de Zidane

Pour Sunderland, un retour en janvier dépendra toutefois de plusieurs paramètres : la situation sportive du joueur, ses performances avec l’OM et la position des dirigeants phocéens. Pour Marseille, le calcul sera tout aussi délicat. Vendre en plein exercice signifie bouleverser un secteur offensif déjà soumis à une forte pression, tandis qu’une proposition financière importante pourrait remettre le débat sur la table.

Pourquoi le contrat de Paixão change-t-il toute la donne ?

Igor Paixão dispose d’un contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2030. Arrivé de Feyenoord à l’été 2025, il s’est engagé dans la durée avec Marseille, ce qui place le club en position de négocier sans être contraint par une échéance contractuelle immédiate. Son arrivée avait représenté un investissement conséquent.

Lire aussi : OM : Gouiri privé de penalty, la décision de la FFF fait débat

L’opération depuis Feyenoord est évaluée à 30 millions d’euros fixes, avec jusqu’à 5 millions d’euros de bonus. L’OM devra donc mesurer précisément l’intérêt d’une éventuelle vente avant de prendre une décision.

Les performances d’Igor Paixão peuvent-elles tout bouleverser ?

C’est probablement le terrain qui pèsera le plus lourd dans les prochaines semaines. Si l’ailier retrouve son influence offensive, une vente en janvier pourrait devenir moins évidente sportivement. À l’inverse, une période plus compliquée pourrait alimenter les discussions autour d’un changement d’air.

Le contexte actuel donne justement du relief au dossier. Cinq apparitions pour Igor Paixão depuis le début de la saison 2026-2027, dont quatre titularisations, sans but ni passe décisive à ce stade. Ces chiffres restent évidemment provisoires et ne suffisent pas, à eux seuls, à juger l’apport global d’un joueur dont le contrat court encore plusieurs saisons.

Janvier sera-t-il vraiment le moment de trancher ?

Sunderland s’est intéressé au joueur et a essuyé un refus dans les dernières heures du mercato estival. Un dossier que le club anglais serait donc prêt à relancer en janvier pour tenter de faire bouger enfin les lignes. Le reste appartient encore au marché et à ses fameux coups de théâtre.

À voir

ASSE : Un futur Ballon d’Or chez les Verts ? Cathro y croit

Lire la suite sur l’OM :

OM en crise : les dirigeants vont enfin prendre la parole

OM : Le programme de la trêve internationale, amical le 3 octobre

À voir

Mercato PSG : Paris fonce sur Mac Allister pour l’après Fabian Ruiz

Pour Marseille, l’équation sera simple sur le papier, beaucoup moins dans les faits : conserver un élément offensif sous contrat jusqu’en 2030 ou écouter une nouvelle proposition si Sunderland revient avec des arguments financiers plus convaincants. Une chose est certaine : le nom d’Igor Paixão pourrait encore animer le mercato bien avant l’ouverture officielle du marché hivernal.