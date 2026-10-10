Accueil - Mercato OM - Le plan de Stéphane Richard pour assainir les finances de l’OM

Stéphane Richard assume un projet de redressement qui doit s’inscrire dans la durée. Le président de l’OM veut sortir d’un modèle trop dépendant des dépenses élevées et d’une qualification régulière en Ligue des champions.

L’OM ne veut plus dépendre de la Ligue des Champions

L’OM a vécu largement au-dessus de ses moyens pourtant conséquents, et a failli toucher le mur durant l’été. Sous la houlette de Stéphane Richard, le club marseillais va apprendre à réduire ses dépenses. Dans une interview accordée au média britannique The Athletic, le successeur de Pablo Longoria a en effet expliqué que, durant l’ère de l’ancienne direction, l’OM « avait une stratégie de dépenses très élevées en matière de recrutement et de salaires, avec l’impératif de se qualifier pour la Ligue des champions et de bénéficier des revenus qu’elle génère ».

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Ce qui a permis à l’Olympique de Marseille d’attirer Adrien Rabiot et Mason Greenwood en 2024, par exemple. Pour Stéphane Richard, il est trop risqué de procéder de la sorte, c’est pourquoi le club s’ouvre vers une nouvelle ère plus prudente.

« Je veux abandonner cela et parvenir à une situation où nos coûts sportifs sont maîtrisables et ne dépendent pas uniquement d’une qualification en Ligue des champions », a confié le dirigeant français, avant de préciser, certainement à l’attention des supporters : « mais comme la situation initiale était très mauvaise, cela prendra du temps ».

Terminé l’ère des dépenses exorbitantes

Chaque été, de 2021 à 2026, Pablo Longoria s’engageait dans des investissements conséquents, qui ressemblaient à des paris financiers. L’an dernier, par exemple, cela a été largement perdant, puisque l’Olympique de Marseille n’a pas été en mesure de se qualifier pour la présente Ligue des Champions. Conséquence, durant l’été, la DNCG et l’UEFA ont sanctionné l’OM, qui a vendu tout le monde, sans recruter.

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Comme relayé par Mohamed Toubache-Ter et Romain Molina, ce n’est pas terminé : le club phocéen va devoir encore procéder à de nombreuses ventes à l’été 2027, a priori pour 75 millions d’euros. Ce qui pousse Stéphane Richard a avoué que cela « prendra du temps ».

Cette saison avec Bruno Genesio sur le banc ressemble donc à une année de transition : aucune dépense ou presque, et beaucoup de ventes, pour que l’Olympique de Marseille dépende moins de son actionnaire, Frank McCourt, qui n’a pas surveillé les dépenses sous Pablo Longoria, avant de couper le robinet cet été.

Sans l’intervention des instances et les négociations étonnamment défavorables menées avec Frank McCourt, le passage d’un modèle à l’autre aurait certainement pu se faire plus progressivement.

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La situation actuelle reste particulièrement inquiétante sur le plan sportif, alors qu’aucun recrutement n’a pu avoir lieu cet été.