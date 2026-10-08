Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Julian Alvarez toujours dans les plans de Luis Campos ?

Après l’échec de son transfert au Barça durant l’été, Julian Alvarez aurait toujours des envies d’ailleurs. Annoncé dans les plans d’Arsenal pour le prochain mercato hivernal, l’attaquant de l’Atlético Madrid serait aussi dans le viseur du PSG.

Mercato : Le PSG continue de suivre de près Julian Alvarez

Lors du mercato estival passé, Julian Alvarez a longtemps espéré quitter l’Atlético Madrid pour rejoindre les rangs du FC Barcelone. Sauf que la direction des Colchoneros ne s’est pas montrée ouverte à la discussion avec le club catalan, qui a finalement recruté le Brésilien Gabriel Jesus en provenance d’Arsenal. Alvarez est donc resté à Madrid.

Lire aussi : INFO PSG : Le Barça se retire du dossier Julian Alvarez

À voir

Après son départ de l’OM, Medhi Benatia se rapproche de l’AC Milan

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’avenir n’est toutefois pas garanti à l’Atlético pour l’ancien avant-centre de Manchester City. Selon la presse anglaise, l’attaquant de 26 ans ne serait pas satisfait de ses perspectives à long terme à, Madrid et envisagerait un transfert vers l’étranger.

À en croire TEAMtalk, l’évolution de la stratégie de recrutement du FC Barcelone aurait joué un rôle majeur dans la réflexion de Julian Alvarez. Le club catalan a publiquement refermé le dossier Alvarez et étudie plusieurs profils de premier plan, dont une tentative de recruter Erling Haaland en cas de relégation des Citizens. Ce qui pousserait les représentants de l’international argentin à envisager d’autres clubs pouvant répondre à ses ambitions.

Toujours selon la même source, Arsenal serait vu comme une alternative de premier plan pour le protégé de Diego Simeone, tout comme le Paris SG et le Bayern Munich parmi les clubs intéressés. Prétendants les plus chauds lors du dernier mercato d’été derrière le Barça, les Gunners montré leur détermination à recruter l’Argentin en se disant prêt à offrir plus de 117 millions d’euros.

À voir

PSG : Al-Khelaïfi officialise un partenariat inédit jusqu’en 2028

Les décideurs des deux clubs européens auraient tenu des discussions constructives, contribuant à bâtir une solide relation entre Arsenal et l’Atlético Madrid. Ces échanges auraient également fait émerger l’idée d’un échange avec compensation financière, incluant des joueurs d’Arsenal pouvant rejoindre Madrid. L’Atlético apprécierait plusieurs éléments de l’effectif de Mikel Arteta, tandis que le club londonien pourrait envisager d’inclure Viktor Gyökeres ou Noni Madueke pour parvenir à un accord.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos veut relancer la piste Julian Alvarez

Un intérêt que les pensionnaires de l’Emirates Stadium pourraient bien raviver cet hiver, selon les renseignements de TEAMtalk. Le compatriote de Lionel Messi, réticent à l’idée de retourner en Premier League, serait désormais prêt à ouvrir la porte, ne se voyant pas poursuivre à long terme son aventure à Wanda Metropolitano. De son côté, le Paris Saint-Germain pourrait avoir un précieux atout dans ce dossier.

Javier Pastore pour faciliter le transfert de Julian Alvarez à Paris ?

Suivi par le PSG, où Luis Enrique apprécie particulièrement son profil, Julian Alvarez serait sur le point de changer d’agent. Ce qui pourrait faciliter une nouvelle tentative d’approche des Parisiens lors de prochaines fenêtres de transfert. Selon les informations d’AS, l’entourage de Julian Alvarez pousserait le joueur à changer de représentant pour gérer ses intérêts.

À voir

Tribune Loire : le FC Nantes retrouve ses ultras face à Reims

Lire aussi : PSG : Enrique prépare l’arrivée de Julian Alvarez en janvier

Après son été mouvementé, où les rebondissements furent nombreux, avec l’échec de son transfert au FC Barcelone, son agent Fernando Hidalgo serait sur le point d’être remercié. Son père Gustavo serait pressenti pour reprendre le flambeau en attendant la nomination de Pastore, travaillant avec l’agence The Elegant Game, qui est présenté comme le grand favori pour être le nouvel agent d’Alvarez.

Lire la suite sur le PSG

Ousmane Dembélé et Nuno Mendes zappent Le Mans, le PSG s’explique

AS Monaco : Filipe Luis fait une précision sur la rivalité avec le PSG

À voir

OM : Bonne nouvelle, Amine Gouiri de retour avant Troyes

Les très bonnes bonnes relations entre Javier Pastore et l’attachement de l’ancien joueur au PSG pourraient être des atouts déterminants en cas de nouvelle offensive parisienne.