Accueil - Foot Français - Équipe de France : Mbappé quitte les Bleus, Zidane confirme

Sorti sur blessure face à la Turquie (0-1). Kylian Mbappé va quitter les Bleus durant cette trêve internationale. Zinédine Zidane a confirmé la mauvaise nouvelle

Zinedine Zidane devra composer sans Kylian Mbappé ?

L’équipe de France a assuré l’essentiel ce vendredi soir en Ligue des Nations. Les Bleus ont terrassé la Turquie (1-0). Cette victoire est cependant éclipsée par l’inquiétude autour de Kylian Mbappé. L’unique buteur de la soirée est sorti sur blessure, comme l’indique la FFF.

Le drame s’est déroulé au moment même de son but. Kylian Mbappé a subi une violente douleur au genou au moment d’armer sa frappe. L’attaquant du Real Madrid s’est tenu l’articulation pendant quelques minutes. Il a été remplacé dans la foulée par Désiré Doué. Sa sortie soulève une vive inquiétude dans l’Hexagone.

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Et les propos de Zinédine Zidane ne rassurent pas vraiment. Le sélectionneur de Bleus a confirmé la gravité de la situation. Zizou explique que « ça ne va pas bien, il va falloir qu’il rentre. Il s’est fait une hypertension sur sa frappe. On ne va pas prendre de risque. Les nouvelles ne sont pas bonnes, il a une lésion tendineuse. »

Une absence de longue durée ?

Kylian Mbappé est ressorti des vestiaires en boitillant mais sans béquilles. Le natif de Bondy va immédiatement quitter les Bleus pour regagner l’Espagne. Son départ provoque déjà une onde de choc au sein du Real Madrid. La presse ibérique s’emballe même déjà quant à sa durée d’indisponibilité.

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El Larguero laisse entendre qu’une simple distension nécessitera environ deux à trois semaines de soins. Tandis qu’une blessure plus grave pourrait exiger jusqu’à deux mois complets loin des pelouses. L’ancien joueur du Paris SG va passer des examens pour être fixé sur la gravité de sa blessure. Une course contre la montre est donc lancée pour le Real Madrid.

Vers un changement de plan en équipe de France ?

Les Merengues attendront le résultat des examens médicaux. La trêve internationale offre pour le moment une quinzaine de jours de répit au géant espagnol. Le Real Madrid fera face à Villarreal 10 octobre prochain. Avec ou sans Kylian Mbappé ? Le doute persiste. Zinédine Zidane de son côté devra trouver des solutions efficaces pour compenser la perte de son leader offensif.

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La suite de cette phase de groupes de Ligue des Nations sera face à la Belgique et l’Italie. De jeunes talents comme Bradley Barcola et Désiré Doué, entrés en cours de jeu lors du déplacement turc, peuvent en profiter. Ils auront l’occasion de glaner plus de temps de jeu en équipe de France.

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