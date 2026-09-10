Accueil - PSG - PSG-Bratislava : Luis Enrique s’explique pour Doué et Kvara

Luis Enrique a fait des choix forts en laissant Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sur le banc au coup d’envoi du match de Ligue des Champions contre le Slovan Bratislava. Après le match, l’entraîneur du PSG a pleinement assumé sa décision.

Luis Enrique : « Pourquoi Doué et Kvaratskhelia sont-ils restés sur le banc de touche ? »

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Luis Enrique n’a pas hésité à faire des choix forts face au SK Slovan Bratislava ce mercredi soir au Parc des Princes. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont restés sur le banc au coup d’envoi de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, malgré leur statut important dans l’effectif du Paris Saint-Germain.

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Pour son attaque, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a misé sur deux recrues estivales, notamment Ferran Torres et Maghnes Akliouche, pour accompagner Ousmane Dembélé. Un pari payant puisque Torres a inscrit un triplé, tandis que Dembélé s’est illustré avec un doublé et deux passes décisives. De son côté, Akliouche s’est également mis en lumière avec de belles fulgurances et une passe décisive.

Interrogé sur ce choix, Luis Enrique a indiqué clairement qu’il s’est passé de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia parce qu’il voulait les meilleurs pour ce premier match de la saison en Ligue des Champions.

« Pourquoi Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont-ils restés sur le banc de touche ? Il y a une seule personne qui choisit les titulaires. J’ai cherché les meilleurs joueurs pour ce match. Mais ce sont deux joueurs incroyables », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

Luis Enrique prévient tous ses joueurs

Le début de saison au Paris SG est marqué par des choix forts de Luis Enrique : Ouamne Dembélé au repos forcé, Lucas Digne et Senny Mayulu écartés un match. Le technicien espagnol ne fera pas de cadeaux à son groupe, surtout avec l’arrivée quatre nouveaux joueurs durant le récent mercato estival. Et ce fut encore le cas ce mercredi soir en Ligue des Champions.

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Le successeur de Christophe Galtier a tout simplement fait le choix de faire sans Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, deux des héros des deux sacres consécutifs en Champions League. La démonstration offensive de ses hommes face aux joueurs de Yaya Touré (6-1) n’a fait que conforter Enrique dans sa position : cette année, les places seront chères.

« Ce sera une tendance cette saison avec différents joueurs. Trois joueurs devront être dehors du groupe à chaque match. Il n’y a pas de sujet », confiait Luis Enrique concernant la mise à l’écart de Lucas Digne contre l’AS Monaco.

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Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia vont donc devoir se montrer davantage à l’entraînement pour retrouver rapidement leur place dans le onze de Luis Enrique.