Accueil - PSG mercato - Champions League : PSG – Barça menacé par les manifestations à Paris ?

Suite aux évènements du week-end en France, le ministère de l’Intérieur a pris la parole sur un possible report du choc de Ligue des Champions le PSG et le Barça, mardi soir au Parc des Princes. Le match ne sera pas reporté.

Inquiétude de la presse espagnole avant PSG – Barça

Mardi soir, ce sont 2.200 supporters du FC Barcelone qui sont attendus dans le parcage visiteurs du Parc des Princes pour assister au match de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.

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Cette rencontre n’est pas classée à « hauts risques » par les policiers de la DNLH (Division nationale de lutte contre le hooliganisme), mais les regards seront forcément tournés à l’extérieur du stade qui doit accueillir plus de 40.000 supporters, après un week-end sous très haute tension dans les rues de Paris.

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Plusieurs unités de force mobiles seront déployées pour assurer la sécurité de cette rencontre de C1. D’un point de vue sportif, cet affrontement oppose les deux premiers du classement à l’issue des deux premières journées. Le Barça reste sur onze victoires de suite toutes compétitions confondues en ce début de saison, là où le PSG surfe sur une série de six succès.

« Un Paris en flammes attend le Barça de Flick », titrait ce week-end le Mundo Deportivo. Comme la presse du monde entier, les médias catalans avaient les yeux rivés sur la capitale française ce samedi après des violences et pillages à Paris en marge de la journée de manifestation du 17 octobre en soutien au mouvement lycéen et contre la vie chère. D’autant plus à quelques heures du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça.

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« La France et sa capitale sont actuellement le théâtre de graves troubles. Les manifestations, menées par les ‘gilets jaunes’, ont entraîné d’importantes perturbations de l’ordre public », a décrit le quotidien espagnol, tandis que Sport a insisté sur le fait que « le FC Barcelone devra composer avec un climat de fortes tensions sociales à Paris ». Mais en France, les autorités ont tenu à rassurer tout le monde sur la tenue de ce match.

Laurent Nunez : « La question ne se pose pas »

Ce week-end, la France a connu un immense mouvement social. Alors que les lycéens étaient descendus dans la rue depuis de longues semaines pour dénoncer l’inaction du gouvernement face à la situation de leurs établissements, le manque de moyens des professeurs et le nombre d’absents pour encore Parcoursup, le mouvement s’est étendu.

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Des centaines de milliers de personnes sont donc descendues dans la rue pour dénoncer plus globalement la politique menée depuis bientôt 10 ans par le président de la République Emmanuel Macron. Si dans la grande majorité, les manifestations se sont bien déroulées, une petite partie a découlé sur des affrontements entre les forces de l’ordre et certains manifestants. Des scènes de casses ont notamment eu lieu dans la capitale.

De quoi laisser craindre le report du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Barça ce mardi au Parc des Princes ? C’était en tout cas la demande d’un syndicaliste policier par crainte de nouvelles violences. Mais le ministère de l’Intérieur, par la voix de Laurent Nunez, a tenu à se montrer ferme : la rencontre va bien se tenir.

« La question ne se pose pas pour le match de mardi soir entre le Paris-Saint-Germain et le Barça et pour d’autres matchs qui peuvent avoir lieu en Coupe d’Europe (Lille). Les matchs ne sont pas remis en cause ».

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Lors d’un point presse avec le Premier ministre Sébastien Lecornu ce lundi, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a confirmé le maintien des rencontres entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, mardi au Parc des Princes, puis entre Lille et Galatasaray, mercredi au Stade Pierre Mauroy.

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