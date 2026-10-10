Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Chelsea FC monte au créneau pour Josh Acheampong

En vue de la succession de Marquinhos, qui court allègrement vers la fin de son avenir en France, le PSG serait intéressé par le profil du défenseur de Chelsea, Josh Acheampong. Mais le dossier ne s’annonce pas de tout repos pour le club de la capitale. Selon TeamTalk, les Blues veulent prolonger leur pépite de 20 ans.

Mercato PSG : Grosse bataille pour la signature de Josh Acheampong

En septembre dernier, le journal espagnol AS évoquait un intérêt du Paris Saint-Germain pour Josh Acheampong. Le jeune défenseur n’est pas un cadre au sein de l’effectif de Chelsea, mais a réussi à faire quatre apparitions en Premier League cette saison.

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À seulement 20 ans, le natif de Londres possède une qualité supplémentaire particulièrement recherchée : il est aussi polyvalent puisque capable d’évoluer au poste de latéral droit. Un profil qui plaît particulièrement à Luis Enrique, l’entraîneur du PSG. S’il suit avec attention ce dossier, le club de la capitale se heurterait à deux problèmes majeurs.

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D’après les informations relayées par le média TeamTalk, Luis Campos ferait face à une rude concurrence dans ce dossier. Outre le Paris Saint-Germain, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Newcastle United et Bournemouth seraient également sur les rangs pour recruter Josh Acheampong.

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Sans compter le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le SSC Naples. Une concurrence féroce qui ne garantit pas forcément au Paris SG une issue favorable, d’autant que Chelsea n’a pas du tout renoncé à son prodige anglais.

Chelsea veut prolonger Josh Acheampong

À en croire le journaliste Graeme Bailey, la direction de Chelsea serait en train de préparer une offensive pour blinder l’avenir de Josh Acheampong. Le jeune défenseur central suscite déjà l’intérêt de plusieurs cadors européens, mais le club londonien souhaiterait rapidement avancer sur une prolongation de contrat.

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« Chelsea souhaite prolonger le contrat du jeune espoir défensif Josh Acheampong, une décision qui mettrait fin à l’intérêt des clubs rivaux pour le joueur issu du centre de formation des Blues, révèle TEAMtalk », écrit le journaliste anglais sur les réseaux sociaux.

Formé à Chelsea, Acheampong est actuellement lié jusqu’en juin 2029. Malgré ce long bail, les pensionnaires de Stamford Bridge voudraient anticiper les convoitises et sécuriser durablement son avenir. Une signature qui si elle arrive ne fera qu’augmenter sa valeur marchande actuellement fixée à 30 millions d’euros.

D’après le spécialiste de TeamTalk, une rencontre devrait prochainement réunir le joueur, son entourage et les dirigeants londoniens avec pour objectif de discuter d’une prolongation de longue durée. Pour les Blues, prolonger rapidement Josh Acheampong permettrait de consolider leur projet sportif. L’actuel 10e de Premier League entend ainsi éviter que son numéro 34 devienne une cible encore plus accessible.

Une prolongation renforcerait également sa position face aux éventuelles offensives de ses concurrents. Sous les ordres de Xabi Alonso, l’international espoir anglais totalise déjà quatre titularisations en six matchs toutes compétitions confondues et deux présences dans le onze de départ lors des cinq premières journées de Premier League, contre Fulham (3-2) et Arsenal (1-2), cette saison.

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Polyvalent et capable d’évoluer au poste de latéral droit, le Londonien enchaîne les apparitions dans l’axe au sein de la défense à 3 du manager espagnol. Ces premières opportunités témoignent de sa place grandissante dans l’effectif londonien. Chelsea veut désormais transformer cette progression en engagement durable.

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Les prochaines discussions pourraient donc représenter une étape importante dans la carrière du défenseur. Mais le Paris Saint-Germain et les autres clubs intéressés restent à l’affût dans ce dossier. Les prochaines semaines pourraient s’avérer décisives pour l’avenir de l’une des promesses défensives de Chelsea.