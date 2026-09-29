PSG : Luis Enrique tient un renfort impressionnant en attaque

Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 55 millions d’euros, Mika Godts n’a pas encore montré son potentiel au PSG. Mais la trêve internationale a permis à l’ailier de 21 ans de se mettre en avant. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, l’entraîneur parisien.

PSG : Mika Godts impressionne un international français

Mika Godts est arrivé cet été au Paris Saint-Germain, et ses débuts dans la capitale française sont peu satisfaisants. Mais l’international belge a profité de la trêve internationale pour prouver aux yeux de tous qu’il peut avoir un rôle à jouer au sein de l’effectif de Luis Enrique. Opposé à la France avec la Belgique lors de la victoire des Bleus (1-0) en Ligue des Nations, Mika Godts a impressionné son adversaire direct sur le terrain.

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Infatigable sur le terrain et doté d’un toucher de balle exceptionnel, le protégé de Luis Enrique a donné du fil à retordre à la défense française pendant les 90 minutes de la rencontre. À la fin du match, Pierre Kalulu n’a pas manqué de complimenter son adversaire du soir. « J’avais un vrai client sur mon côté, ça a été très intense comme duel. Il est bon quand même Godts. J’ai fait un bon match je trouve », a déclaré le défenseur de la Juventus Turin au micro de TF1.

Toujours en mouvement, Mika Godts a confirmé sa bonne période avec la Belgique, après un but sublime contre l’Italie quelques jours auparavant. La dernière recrue du Paris Saint-Germain a été l’offensif belge le plus en vue de la rencontre, donnant du fil à retordre à Kalulu. Séduit par la progression fulgurante de son jeune compatriote, Christian Benteke a estimé que le numéro 22 du PSG était promis à un bel avenir.

« Hormis son but contre l’Italie, je pense que Mika Godts, c’est un joueur qui apporte beaucoup sur son côté et il est important dans la façon, dont il manie le ballon », a commenté l’ancien attaquant de Liverpool sur les antennes de RMC Sport, avant de poursuivre sur le potentiel de la nouvelle recrue parisienne.

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« Je ne le connaissais pas pour être honnête avec vous. Il y avait eu une polémique en Belgique lorsqu’il n’a pas été appelé pour le Mondial, aujourd’hui je comprends pourquoi parce que c’est un bon joueur. Il a tout pour être un grand joueur », a ajouté l’attaquant belge d’Al-Wahda. Suffisant pour voir Luis Enrique lui donner plus de temps de jeu après la trêve internationale ?

Mika Godts capable de bouleverser l’attaque du Paris SG ?

Comparé à Eden Hazard en Belgique, Mika Godts va être appelé à transférer son génie en France lors de la suite de la saison, pour titiller un peu plus le titulaire, Khvicha Kvaratskhelia. Remplaçant de Bradley Barcola, parti à Liverpool cet été pour 145 millions d’euros, le Belge de 21 ans a été peu convaincant lors de ses entrées en jeu, en délivrant néanmoins une passe décisive en Ligue 1, contre le LOSC (2-2).

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Buteur face à l’Italie vendredi soir, Mika Godts comptait bien remettre cela face à la bande à Zinédine Zidane, lundi soir, chez lui, à Bruxelles. Mais au Stade du Roi Baudouin, Godts, n’a pas connu la même réussite. Pour autant, tous les observateurs sont unanimes sur le talent du natif de Leuven. Alors que la saison est encore longue et que Khvicha Kvaratskhelia semble quelque peu traîner les pas depuis la reprise, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait clairement avoir son mot à dire dans les semaines à venir.

Polyvalent, et avec un profil idoine pour Luis Enrique, le jeune ailier en est d’ailleurs conscient. Après le match contre l’Italie, il a livré son sentiment sur son adaptation au PSG, avouant notamment avoir le temps pour faire son trou à Paris.

« J’ai le temps, j’ai le temps. Le coach et le club croient en moi. Ils m’ont acheté donc c’est normal (…) Je suis calme. J’essaie de jouer à un haut niveau et de faire de mon mieux. Apprendre d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia ? Oui, bien sûr. J’essaie de faire mes dribbles, de jouer avec mes qualités.

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Après, ils sont tous très tranquilles, ils m’aident beaucoup et je vois que mon niveau augmente beaucoup avec ce genre de joueurs (…) Mais j’essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de travailler dur », a confié Mika Godts en zone mixte.