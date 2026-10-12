Mercato PSG : Barrios, Pubill, Baena… 3 profils ciblés à Madrid

Le PSG surveillerait trois joueurs de l’Atlético Madrid, Pablo Barrios, Marc Pubill et Álex Baena, en vue du mercato hivernal. Selon les informations de PSG Inside Actus, le club parisien étudierait plusieurs profils espagnols pour renforcer son milieu de terrain et sa défense.

Mercato PSG : Trois Madrilènes, trois profils pour répondre aux besoins parisiens

Le Paris Saint-Germain pourrait trouver une partie de ses solutions du côté de la capitale espagnole. Dans une publication sur X, PSG Inside Actus évoque l’intérêt parisien pour Pablo Barrios, Marc Pubill et Álex Baena. Trois joueurs aux caractéristiques différentes, susceptibles de répondre à plusieurs besoins de l’effectif.

Lire aussi : PSG : La mise au point de Lucas Digne sur sa situation à Paris

À voir

Mbappé et Dembélé : le constat fort de Lizarazu sur l’attaque bleue

Pablo Barrios apporterait des possibilités supplémentaires dans l’entrejeu grâce à sa qualité technique et à sa capacité à se projeter vers l’avant. Marc Pubill, de son côté, présente une polyvalence défensive intéressante, tandis qu’Álex Baena se distingue par sa vision du jeu et son aptitude à créer des décalages. Sur le papier, ces trois profils pourraient offrir davantage de solutions à Paris.

L’Atlético Madrid, un obstacle de taille sur la route du PSG

Pour le PSG, la difficulté ne résiderait pas uniquement dans le choix des joueurs. Les exigences financières de l’Atlético Madrid et la volonté des dirigeants madrilènes de préserver leur effectif pourraient compliquer les discussions. Les trois opérations représenteraient un investissement important, auquel s’ajouteraient les négociations contractuelles et les conditions fixées par les joueurs concernés.

« Les tarifs demandés par le club madrilène, la valeur sportive de ces joueurs et la difficulté des négociations constituent autant d’obstacles pour le PSG », souligne en substance PSG Inside Actus. Pour l’heure, Luis Campos et sa direction ne sont qu’à l’étape de prise de contact pour Barrios, Pubill et Baena ciblés par Luis Enrique.

Défense et milieu de terrain, les deux chantiers prioritaires

La stratégie envisagée par le PSG serait celle d’un recrutement ciblé, avec un défenseur et un milieu de terrain parmi les priorités. Cette orientation donnerait une certaine cohérence aux trois pistes madrilènes. Pubill pourrait répondre aux besoins défensifs, tandis que Barrios et Baena offriraient des solutions dans l’animation du jeu.

Lire aussi : Virage Auteuil vidé à la 35e : le départ étonnant des ultras du PSG

À voir

Classement Ligue 2 : l’ASSE en tête avant d’aller défier le Red Star

Mais Paris devra déterminer quel profil correspond le mieux à ses besoins immédiats et à ses moyens financiers. L’équation dépendra également de la situation de l’effectif. Selon l’insider, un éventuel départ majeur pourrait modifier les plans de la direction parisienne.

Le cas d’Illya Zabarnyi, présenté comme susceptible de quitter le club, est notamment évoqué. Des prêts pourraient aussi être envisagés pour permettre à certains jeunes joueurs de gagner du temps de jeu. Autant de paramètres susceptibles d’influencer les décisions parisiennes au cours de l’hiver.

Un mercato de précision plutôt qu’une collection de signatures

Le PSG aurait donc plusieurs pistes à l’étude, mais rien ne permet d’affirmer que les trois joueurs de l’Atlético Madrid rejoindront Paris. Il faudra distinguer les simples marques d’intérêt des négociations concrètes, puis des éventuels accords. Pour Paris, l’enjeu sera de renforcer les secteurs jugés prioritaires sans multiplier les opérations coûteuses.

Lire la suite sur le PSG :

Andy Diouf au PSG ? L’étonnant pari de Zidane met Paris sur sa piste

Luis Campos accusé d’un gâchis de 185 M€

À voir

Stade Rennais : Le gros coup de gueule de Franck Haise après Auxerre

Recruter Barrios, Pubill et Baena simultanément paraît difficile au regard des obstacles financiers et sportifs. La direction parisienne pourrait plutôt privilégier un ou deux renforts qui correspondent à ses besoins les plus urgents. Le mercato hivernal reste donc à suivre.