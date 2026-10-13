Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Cherki, le crack à 15 M€ que Paris a laissé filer

Le mercato PSG de l’été 2024 a failli prendre une autre tournure. Rayan Cherki était à quelques jours de signer à Paris pour 15 millions d’euros, bonus compris. Dimanche, c’est avec Manchester City qu’il a encore fait parler de lui, buteur lors de la large victoire des Citizens à Anfield face à Liverpool (0-3).

Rayan Cherki buteur à Anfield avec Manchester City

Le match a basculé après l’expulsion de Ryan Gravenberch, averti une seconde fois pour une intervention tardive sur Jérémy Doku. Erling Haaland a ouvert le score à la 65e minute, Doku a doublé la mise trois minutes plus tard, et Cherki a fermé la marque à la 78e. Avec 18 points en six journées, City mène la Premier League, trois longueurs devant Arsenal.

Arrivé de Lyon en juin 2025 contre une quarantaine de millions d’euros, le milieu offensif est lié au club anglais jusqu’en 2030. Titulaire dans l’un des déplacements les plus redoutés du championnat, il a montré dimanche qu’il n’avait plus grand-chose d’un pari.

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Mercato PSG : comment Paris a raté Cherki pour 15 millions

Retour à l’été 2024. John Textor dirige alors l’OL et bute sur un refus : Cherki ne veut pas prolonger un contrat qui arrive à échéance un an plus tard. Plutôt que de le voir partir libre, le propriétaire américain accepte de le céder au premier club sérieux. Le PSG se présente et décroche un accord à 15 millions d’euros, bonus inclus.

Tout va très vite. Le contrat est calé avec le joueur et une date de visite médicale est fixée. Cherki, ravi, prend le temps de remercier personnellement Nasser Al-Khelaïfi pour son implication dans les discussions.

Puis le Borussia Dortmund s’invite dans le dossier. Le club allemand fait miroiter au milieu offensif un temps de jeu garanti, une promesse que le PSG de Luis Enrique ne fait à personne. Le clan du joueur demande quelques jours de réflexion, comme le racontait déjà notre article sur l’hésitation de Rayan Cherki entre le PSG et Dortmund.

« Tout était prêt, sauf que le Borussia Dortmund est arrivé à ce moment-là en se mettant au milieu et en proposant du temps de jeu, ce que Paris ne garantit jamais. Rayan et son entourage ont réfléchi et ont temporisé quelques jours en attendant de voir si Dortmund allait concrétiser son discours », a confié un proche du dossier.

Agacé par ces atermoiements, Paris coupe court. Le transfert vers la Ruhr ne se fera pas non plus, et Cherki restera une saison de plus à Lyon avant de filer en Angleterre. Le mercato PSG de l’été 2024 se poursuit sans lui.

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Le PSG a-t-il vraiment perdu au change ?

Sur le plan financier, l’écart pique. Entre les 15 millions négociés par le club de la capitale et les quelque 40 millions encaissés par l’OL un an plus tard, la différence atteint 25 millions d’euros. City a payé presque trois fois la somme sur laquelle Paris s’était entendu.

Le terrain nuance pourtant le regret. Sans Cherki, le PSG a soulevé la Ligue des champions en 2025 puis en 2026, avec un effectif où personne n’a de place réservée. Un joueur qui réclame des garanties de temps de jeu avant même d’apposer sa signature cadrait mal avec ce fonctionnement. La rupture de 2024 tient moins à l’argent qu’à cette ligne de conduite.

L’ironie, c’est que le nom de l’ancien Lyonnais revient régulièrement dans les rumeurs du mercato PSG depuis son départ outre-Manche. Avec un contrat jusqu’en 2030 et des soirées comme celle d’Anfield, le ticket d’entrée n’a plus rien à voir avec celui de 2024. Dans les coulisses du mercato PSG, l’épisode est resté comme un contre-exemple, et Paris tient à éviter un nouveau fiasco à la Cherki.

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