Mercato : Le PSG cible Rayan Cherki pour l’hiver  

Le PSG n’aurait pas abandonné la piste Rayan Cherki. Luis Campos préparerait déjà une offensive pour l’hiver prochain.

Mercato PSG : Luis Campos veut Rayan Cherki pour cet hiver !

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Pas de repos pour Luis Campos. Alors que le mercato estival s’achève à peine, le conseiller sportif du PSG prépare déjà certains coups pour les mois à venir. Sa cible prioritaire pour cet hiver ? Rayan Cherki.

Le Paris SG veut revenir à la charge. Selon les informations de Caught Offside, Luis Campos compte passer à l’action dès le mois de janvier pour arracher le jeune talent à Manchester City. L’ancien Lyonnais, désormais lié au club anglais jusqu’en juin 2030, verra donc Paris tenter à nouveau sa chance très prochainement.

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À 23 ans, l’attaquant a changé de dimension. Sa valeur marchande atteint désormais 90 millions d’euros. Les performances du Français attise les convoitises des plus grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid et le Bayern Munich. Paris devra faire face à ces géants pour finaliser son coup.

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Pour Luis Campos, une offensive hivernale nécessiterait de convaincre Manchester City, mais aussi de devancer les autres prétendants. Les pourparlers pourraient commencer dans les prochains mois. À Paris, le joueur français resterait une piste suivie pour renforcer l’effectif. Mais la mission s’annonce compliquée. Manchester City ne va pas vouloir céder sa pépite.