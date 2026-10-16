Accueil - Classement Ligue 1 - Ligue 1, Ligue 2 : pourquoi ces flocages étonnants ce week-end ?

Des noms illisibles, des numéros brouillés. Ce week-end, huit clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 joueront avec des flocages volontairement flous. Pourquoi ? La Ligue de football professionnel et son partenaire optique veulent rappeler qu’une vue trouble se corrige, à condition de la faire contrôler.

Ligue 1, Ligue 2 : pourquoi les noms des joueurs seront flous

L’opération porte un nom qui sonne comme un jeu de mots, « Le Floot ». Elle prolonge la Journée mondiale de la vue, organisée le 8 octobre, et s’inscrit dans 1Team, la marque responsabilité sociale de la LFP. L’agence Sportfive a conçu le dispositif avec Essilor. Le point de départ tient en un chiffre : en France, environ un million de jeunes de moins de 24 ans n’ont jamais consulté d’ophtalmologiste.

« Notre ambition est de faire de la prévention un réflexe simple et accessible à tous », explique Prûne Marre, directrice générale d’EssilorLuxottica France Verres et Instruments. Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, se dit concerné à titre personnel, lui qui est myope. « Nous voulons utiliser la passion et l’attractivité du football pour transmettre des messages », résume-t-il.

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Le choix du flocage n’a rien d’un hasard. Le nom et le numéro dans le dos sont souvent la première chose qu’un supporter cherche à lire, en tribune comme devant son écran. Les brouiller, c’est faire vivre pendant 90 minutes la gêne d’une vue mal corrigée.

Metz-Sochaux, OL-Nice : les quatre matchs concernés

Le dispositif court du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, sur la 7e journée de Ligue 1 et la 9e journée de Ligue 2. Le promu Le Mans, monté avec Troyes, ouvre la séquence vendredi à 20 h 45 contre Toulouse, sur Ligue 1+.

Samedi à 14 h, place à Metz-Sochaux sur beIN Sports 3. Les deux clubs se retrouvent cette saison dans la même division, les Messins après leur relégation, les Sochaliens après leur montée depuis le National.

Dimanche, Paris FC-Rennes (17 h 15) puis OL-Nice (20 h 45), tous deux sur Ligue 1+, referment le week-end. Du vendredi soir au dimanche soir, la campagne occupe ainsi chaque grande case horaire, sur ses deux diffuseurs. Lyon aborde ce rendez-vous avec de la confiance, après sa victoire 3-2 contre Crystal Palace en Ligue Europa jeudi soir.

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Le flou dépasse les maillots

Les logos des championnats porteront des lunettes, les écrans géants et les panneaux LED diffuseront des messages de santé visuelle, et l’arche protocolaire reprendra les codes de la campagne. Pendant les retransmissions sur Ligue 1+, des tests de vue seront proposés aux téléspectateurs. Les clubs relaieront de leur côté un jeu et un test en ligne sur leurs réseaux sociaux.

À Lyon, l’affiche du dimanche soir aura droit à une mise en scène particulière. Des créateurs de contenu suivront OL-Nice depuis une loge dont la vitre côté pelouse sera floutée. Chaque bonne réponse à un quiz rendra la vitre un peu plus nette, et le match un peu plus lisible.

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La LFP n’en est pas à son premier essai avec ce partenaire : en 2025, Auxerre-Lens avait déjà été transformé en test de vue géant. Commentateurs, speakers et supporters qui chercheront un nom dans le dos d’un joueur risquent d’hésiter plus d’une fois. C’est exactement l’effet voulu par la Ligue pour ces flocages de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le message aux supporters tient en une consigne : faire contrôler sa vue, sans attendre de ne plus pouvoir lire le dos d’un maillot.