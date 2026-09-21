Accueil - PSG mercato - FLASH : Le Paris SG confirme la blessure de Warren Zaïre-Emery

Convoqué par Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, pour la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery a dû déclarer forfait pour le rassemblement des Bleus en raison d’une douleur liaison à la cuisse gauche. Le PSG a confirmé la mauvaise nouvelle pour son milieu de terrain de 20 ans.

PSG : Plus de peur que de mal pour Warren Zaïre-Emery ?

La suite après cette publicité

Après l’équipe de France pour annoncer son forfait, le Paris Saint-Germain vient de publier un communiqué médical à propos de Warren Zaïre-Emery, touché à l’adducteur ce dimanche soir, lors du Classique contre l’Olympique de Marseille.

Lire aussi : PSG : Avant Monaco, grande nouvelle pour Warren Zaïre-Emery

À voir

PSG : Mbappé assure qu’il « n’y a pas de tension » avec Dembélé

Quelques heures après l’annonce de son forfait avec l’équipe de France pour cause de blessure à un adducteur, c’est le club de la capitale qui a publié un point médical de lendemain de match afin de donner des nouvelles du protégé de Luis Enrique. Selon le communiqué, l’arrière droit ou milieu relayeur parisien a été « victime d’une légère lésion à la cuisse gauche lors du match face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir. »

L’équipe de France a d’ores et déjà acté son forfait pour le rassemblement s’étalant sur les trois longues semaines que va durer la trêve internationale, mais son absence semble pourtant être bien plus courte. En effet, le Paris Saint-Germain a annoncé une première durée d’indisponibilité plutôt rassurante. « Warren Zaïre-Emery restera en soins cette semaine », s’est contenté d’expliquer le club, signe que la lésion n’est effectivement que légère.

Lire aussi : PSG : Warren Zaïre-Emery répond cash à l’entraîneur du Bayer

À voir

ASSE : La trêve internationale complique les plans de Cathro

Victime d’une blessure mineure à la cuisse gauche, Zaïre-Emery ne sera donc pas de la partie pour les grands débuts de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus. La Fédération Française de Football a acté le forfait du Titi Parisien et communiqué sur son remplaçant qui n’est autre que son partenaire de club Magnes Akliouche. Aucune date de retour n’a pour le moment été communiquée. La trêve internationale devrait toutefois permettre au titi parisien de prendre le temps de se soigner avant de retrouver le groupe.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Mbappé assure qu’il « n’y a pas de tension » avec Dembélé

À voir

Mercato Stade Rennais : Un cador italien vise Sebastien Szymanski

PSG : Lucas Chevalier veut récupérer sa place au Paris SG

D’autant que le PSG s’apprête à entrer dans une période particulièrement chargée, avec notamment un déplacement à Manchester City en Ligue des champions le 14 octobre, puis la réception du FC Barcelone le 20 octobre. S’il n’ira pas en Bleu, l’absence de Warren Zaïre-Emery devrait toutefois être courte. Déjà privé de l’international marocain, Achraf Hakimi, le PSG devra également composer sans Warren Zaïre-Emery.