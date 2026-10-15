Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Plusieurs voyants au vert pour la montée en Ligue 1

Passée tout près de la remontée en Ligue 1, la saison dernière, l’ASSE est encore parmi les favoris cette saison. Mieux, elle semble plus cohérente et rassurante en ce début d’exercice 2026-2027.

ASSE : Des explications sur la montée ratée

L’ASSE avait échoué de peu dans la course pour la montée en Ligue 1 la saison dernière. Elle avait été recalée par l’OGC Nice, le 16e de la Ligue 1, lors des barrages. Les Verts avaient fini troisièmes au classement à l’issue de la saison régulière, alors qu’ils visaient les deux premières places, directement qualificatives pour l’élite.

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En effet, l’équipe de Philippe Montanier avait faibli physiquement dans le sprint final de la course pour la montée. Un échec que Dominique Rocheteau regrette encore. « L’année dernière, l’AS Saint-Étienne aurait dû monter. J’ai été déçu, forcément, quand on rate des matchs ou des montées […]. Peut-être qu’il y a eu de l’appréhension. Sur les derniers matchs, on sentait une équipe qui était perturbée », a-t-il confié au journal Le Progrès.

Montée en Ligue 1 : Saint-Etienne repart avec Ian Cathro

Ayant tiré les enseignements de la saison dernière, Kilmer Sports Ventures (KSV) a rectifié le tir en renforçant l’équipe pendant le mercato d’été. Il a aussi engagé un nouvel entraîneur, Ian Cathro. Malgré son inexpérience dans le championnat de France, ses premiers résultats sont impressionnants. Son équipe produit un jeu plaisant et montre du caractère. Elle dégage aussi une certaine sérénité comparativement à celle de la fin de la saison passée.

L’ASSE est leader de la Ligue 2 et compte deux points d’avance sur son dauphin après 8 journées de championnat. La course pour la montée en Ligue 1 n’est donc pas encore véritablement lancée, mais c’est déjà positif pour les Stéphanois d’être en tête du peloton.

Rocheteau : « Cette année, l’ASSE peut monter »

Se projetant déjà et en tenant compte du bon début de saison des Verts, Dominique Rocheteau pense qu’ils sont bien partis pour retrouver l’élite en fin de saison. « Cette année, comme tout le monde, je pense qu’ils peuvent monter. Je ne connais pas le nouvel entraîneur, mais j’ai l’impression qu’il les fait bosser. Là physiquement, ils sont costauds », estime-t-il.

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L’ancienne gloire du club ligérien est optimiste pour la suite et la fin de saison de l’équipe d’Ian Cathro. « J’essaie de regarder le positif. Là, c’est super. On sent une équipe qui vit bien, en osmose. J’aime son style avec un pressing et un jeu vers l’avant. Quand je regarde le multiplex de la Ligue 2, j’ai le sentiment, avec l’AS Saint-Étienne, de voir une équipe qui est au-dessus », a-t-il commenté.

Les Verts doivent éviter l’excès de confiance

Toutefois, les Stéphanois ne doivent pas tomber dans l’euphorie ou encore regarder leurs adversaires de haut. Dominique Rocheteau leur recommande de la prudence. « Il faut faire attention à la confiance, justement. Il faut garder une certaine réserve et humilité. Il ne faut surtout pas s’enflammer malgré l’attente », a-t-il conseillé.

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Ayant déjà concédé 8 buts, 1 défaite et 1 nul en 8 matchs, l’ASSE aura surtout besoin de solidité défensive et de régularité dans les résultats pour espérer finir à l’une des deux premières places au classement.