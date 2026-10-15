Accueil - Mercato OL - OL – Palace (3-2) : La bonne opération de Lyon en Ligue Europa

L’OL a remporté le match contre Crystal Palace (3-2), ce jeudi, au Groupama Stadium et grimpe provisoirement dans le top 8 au classement de la phase de ligue de la Ligeu Europa.

Ligue Europa : L’OL s’impose face à Crystal Palace de Pierre Sage

Le doute s’était installé chez les supporters de l’OL, après la défaite de leur équipe à Lens (2-1), vendredi dernier en Ligue 1. Ces inquiétudes se sont dissipées ce jeudi grâce à la victoire de Lyon contre Crystal Palace, lors de la 2e journée de la phase de Ligue.

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L’équipe de Paulo Fonseca a mené celle de Pierre Sage dès l’entame du match, grâce à un but du capitaine Corentin Tolisso à la 8e minute de jeu. Ernest Numah, déjà impliqué sur le premier but, à conforter l’avance de l’Olympique Lyonnais, en inscrivant le deuxième but, peu avant la mi-temps (2-0, 45e +2).

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Revenu de la pause, le club de Premier League a réduit l’écart grâce à Yéremy Pino (2-1, 50e). Entré en jeu à la place de Khalis Merah, Pavel Sulc a mis Lyon à l’abri d’un retour des Eagles en inscrivant le troisième but (3-1, 76e). Poussant pour revenir dans le match, les joueurs de Pierre Sage ont réussi à réduire à nouveau, sur une réalisation du japonais Daichi Kamada (3-2, 81e).

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Grâce à cette victoire, l’OL se hisse provisoirement le top 8 de la phase de ligue de la Ligue Europa, avec 6 points (+2), en attendant les autres résultats des matchs de la soirée. Pour rappel, c’est le deuxième succès de l’équipe de Lyon dans la compétition ce début de saison. Elle avait décroché sa première victoire contre le RSC Anderlecht en Belgique (1-2), en septembre dernier.