Accueil - Mercato OM - OM : Le discours de Genesio sème le doute sur la vente du club

Bruno Genesio assurait après la victoire à Troyes (2-0) avoir obtenu des garanties de sa direction sur l’avenir de l’Olympique de Marseille. Son discours relance cependant la question d’une possible vente du club par Frank McCourt.

OM : Bruno Genesio obtien des garanties de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi

La vente de l’OM refait surface dans les débats à Marseille, même si rien ne permet aujourd’hui de confirmer cette théorie. Le club phocéen vient de sortir d’une spirale négative de 4 défaites consécutives en Champions. Le succès obtenu dimanche à Troyes (2-0) lui a offert une véritable bouffée d’oxygène.

C’est dans ce contexte que Bruno Genesio a pris la parole. L’entraîneur de l’OM a reconnu avoir échangé avec le président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi. Car il était « nécessaire de dresser un état des lieux » après un début de saison chaotique. Son objectif allait plus loin que le simple bilan.

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Bruno Genesio souhaitait comprendre où la nouvelle direction voulait emmener le club. Il lui fallait recevoir un signal clair. Le technicien marseillais souhaitait connaître la vision à moyen terme de sa hiérarchie. Des ambitions permettant au club phocéen de retrouver un rang à la hauteur de son histoire. Ces discussions l’ont rassuré, car il partage la même ligne que ses interlocuteurs.

Que se passe-t-il réellement à l’Olympique de Marseille ?

Bruno Genesio déclarait : « je voulais avoir une projection pas que sur du court terme, déjà savoir ce qu’on va faire la saison prochaine (…) On est alignés avec ma direction sportive et mon président. On a les mêmes idées ». Ce changement de ton n’est pas passé inaperçu.

Le journaliste Guillaume Dacquet se demande comment l’on était passé d’un climat de tension à une confiance aussi affichée pour l’avenir. Son interrogation n’est pas dénuée de sens. Car voir l’entraîneur marseillais se projeter déjà sur l’exercice suivant nourrit bien des interprétations.

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Certains y voient des tractations discrètes en coulisses. Prudence, aucun élément concret ne relie ces échanges à une éventuelle cession de l’OM. Frank McCourt, depuis le rachat du club en 2016, maintient sa position. Le milliardaire refuse de céder son bien, même si de nombreux supporters réclament son départ.

Une victoire contre l’Olympiakos pour apaiser les tensions

Une seule certitude se dégage pour le moment. Bruno Genesio réclame de la visibilité. Il veut savoir quelle direction prendra l’Olympique de Marseille et de quels moyens il disposera pour bâtir la suite. Dans un club où la pression ne retombe jamais vraiment, cette exigence de clarté apparaît presque naturelle.

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Les prochaines semaines apporteront des réponses supplémentaires. Les Marseillais doivent en tout cas se concentrer sur le terrain. Ils devront battre ce jeudi l’Olympiakos en Ligue Europa. Un deuxième succès consécutif permettrait d’apaiser l’atmosphère. Même si le dossier de la vente de l’OM ne devrait pas s’éteindre de sitôt.