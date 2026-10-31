Accueil - Mercato OM - OM : un lien avec McCourt relance la piste Guillaume Restes

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Le dossier du gardien revient sur la table à l’OM, et avec lui un nom que l’on croyait rangé depuis l’été : Guillaume Restes. Le portier de Toulouse n’est pas la priorité marseillaise. Mais un détail le garde dans la conversation : il est représenté par Unique Sports, une agence réputée proche de l’entourage de Frank McCourt.

Pourquoi le nom de Guillaume Restes revient à l’OM

Tout part de Jeffrey De Lange. Devenu titulaire après le départ de Geronimo Rulli pour Manchester City, le Néerlandais de 28 ans arrive en fin de contrat en juin 2027 et la direction n’envisage pas, à ce stade, de le prolonger. Son avenir à Marseille pose donc une question simple : qui gardera les cages la saison prochaine ?

À la Commanderie, le poste de gardien serait désormais le premier chantier en cas de recrutement. L’idée d’un transfert à conditions avantageuses, avec un paiement étalé, avait déjà circulé l’été dernier autour de Restes. Les échos actuels la jugent possible sur le papier, mais peu probable. Le club dit vouloir tourner le dos aux montages financiers complexes des années passées.

Frank McCourt et l’OM face à la réalité du marché

En août, Marseille avait formulé une première approche : un prêt payant avec option d’achat, pour un total d’environ 10 millions d’euros. Toulouse avait refusé. À 21 ans, le gardien toulousain compte déjà plus d’une centaine de matchs professionnels. Il est lié au TFC jusqu’en 2028, et sa cote n’a pas baissé depuis.

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Bien au contraire. Restes a goûté à l’équipe de France sous Zidane, Toulouse a ouvert des discussions pour prolonger son bail et le PSG le suit pour l’été 2027. Face à ces concurrents, un OM contraint par ses finances part avec un handicap évident, relation d’agence ou pas.

Reste l’option interne. Si De Lange enchaîne les bonnes performances d’ici l’hiver, la hiérarchie des priorités pourrait bouger et le dossier gardien glisser à l’été.

Ironie du calendrier, Restes sera face aux Marseillais dimanche au Vélodrome (20h45), pour la 9e journée de Ligue 1. De quoi offrir aux recruteurs de l’OM une observation grandeur nature.

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