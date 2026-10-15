Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Haise identifie le piège à éviter contre l’OFI Crète

Le Stade Rennais reçoit l’OFI Crète jeudi soir à 21 heures pour la deuxième journée de Ligue Europa. Après le succès contre Auxerre (4-1), Franck Haise exige davantage de maîtrise collective pour éviter que son équipe ne relâche ses efforts après avoir pris l’avantage.

Stade Rennais : Un succès contre l’AJ Auxerre à confirmer

Le Stade Rennais a retrouvé le sourire en dominant l’AJ Auxerre (4-1), mais Franck Haise refuse de se laisser aveugler par le tableau d’affichage. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur breton pointe un relâchement survenu après l’ouverture du score, un défaut qu’il entend corriger avant le rendez-vous européen.

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« On a fait un bon premier quart d’heure. C’est après notre but qu’on n’a pas suffisamment appuyé sur ce qu’on avait bien commencé à faire », a expliqué le technicien en conférence de presse. Rennes avait marqué dès la 15e minute avant de concéder l’égalisation de Cameron Archer dix minutes plus tard. Une réaction évitable qui rappelle qu’en Coupe d’Europe, quelques minutes de déconcentration peuvent suffire à compliquer une rencontre.

Des erreurs à éviter face à l’OFI Crète

L’OFI Crète ne se présentera pas au Roazhon Park pour admirer les installations. Franck Haise a notamment attiré l’attention sur le dispositif grec en 3-4-3, qu’il considère comme une organisation bien rodée. « Ils jouent en 3-4-3 bien huilé. De ce qu’on a pu en voir, c’est une équipe solide et homogène, qui sait être efficace aussi », a-t-il prévenu. Cette organisation peut permettre aux Grecs de densifier l’axe et de mobiliser leurs joueurs de couloir pour perturber les sorties de balle rennaises.

Pour faire la différence, les Bretons devront accélérer la circulation du ballon sans sacrifier leur équilibre défensif. L’expérience du groupe adverse, dont le noyau dur se situe entre 26 et 33 ans, constitue également un facteur de vigilance. La patience sera donc aussi importante que l’inspiration offensive.

Rennes peut-il enfin transformer ses progrès en maîtrise durable ?

Le succès contre Auxerre a confirmé le potentiel offensif rennais, avec notamment les contributions d’Estéban Lepaul, d’Adrien Thomasson et le doublé tardif de Boulaye Dia. Pourtant, cette embellie ne fait pas disparaître les interrogations nées de la lourde défaite à Lyon (4-0) et du nul européen contre le Sturm Graz (0-0).

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Rennes doit désormais apprendre à conserver son intensité lorsque le match semble tourner en sa faveur. Franck Haise ne promet pas de transformation immédiate, mais une évolution progressive de son équipe. « Les choses ne se font pas en quelques semaines », a-t-il notamment rappelé .

« On avance, on sait qu’on a encore évidemment plein de points sur lesquels on progressera », a reconnu l’entraîneur du Stade Rennais. Le groupe annoncé au complet lui offre néanmoins davantage de solutions pour adapter son onze et son plan de jeu. Reste à convertir ces possibilités en une prestation cohérente pendant 90 minutes, et non par séquences.

Le Stade Rennes contraint de gagner OFI Crète

Avec un seul point après le déplacement à Graz, le Stade Rennais aborde cette deuxième journée avec une occasion importante à saisir. Un succès porterait son total à quatre points et donnerait davantage de consistance à son début de campagne.

À l’inverse, un nouveau partage des points laisserait les Bretons à deux unités et entretiendrait les incertitudes avant les prochaines échéances européennes, dont le rendez-vous annoncé contre la Juventus. Le message de Franck Haise est clair : « Pour valider le point pris à Graz […] il faut gagner ».

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Cette exigence résume l’enjeu de la réception de l’OFI Crète. Plus que les trois points, le Stade Rennais doit démontrer qu’il sait protéger son avantage, maintenir la pression et gérer les moments délicats. Le piège identifié par son entraîneur ne se trouve donc pas uniquement dans le système grec : il réside aussi dans la capacité des Rennais à ne pas se satisfaire trop tôt de leurs premières réussites.