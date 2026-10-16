Accueil - PSG mercato - PSG : Un gros chèque de 60M€ déjà dans les caisses du Paris SG

Après seulement deux matchs de Ligue des Champions, le PSG s’en met déjà plein les poches. Selon les estimations de Sportune, le Paris SG a accumulé près de 60 millions d’euros grâce à sa participation à la compétition européenne.

Le PSG pourrait encore empocher 23M€ supplémentaires

Grâce à ses victoires face au Slovan Bratislava (6-1) et Manchester City (4-2), le Paris Saint-Germain se frotte déjà les mains financièrement en Ligue des Champions. Selon les calculs publiés par Sportune, le PSG bénéficie d’abord d’une prime de participation de 18,6 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent 4,2 millions d’euros pour ses deux succès.

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Le club de la capitale empocherait également environ 37 millions d’euros au titre du pilier « valeur », calculé notamment à partir des droits télés et du coefficient UEFA. Au total, cela représente près de 60 millions d’euros, soit l’équivalent du budget annuel de huit des dix-huit clubs de Ligue 1.

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Mieux, le PSG pourrait encore gagner plus si l’on inclut l’hypothèse qu’avec deux victoires en autant de rencontres, il a déjà pris une sérieuse option sur la qualification directe pour les huitièmes de finale. Après son succès face à Manchester City, le club entraîné par Luis Enrique conserve la première place du classement sportif.

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S’il le reste jusqu’au bout, cela rapportera au club 9,9 millions d’euros. Et encore deux millions d’euros, en bonus supplémentaire promis aux huit premières équipes, sans oublier les onze millions que versera l’UEFA aux seize formations qualifiées pour les huitièmes de finale. Soit une rallonge potentielle de près de vingt-trois millions d’euros en plus des soixante cumulés jusqu’à présent.

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Le Paris SG pourrait ainsi approcher les 83 millions d’euros de recettes européennes avant même les matchs à élimination directe.