PSG : Maghnes Akliouche lance déjà le match contre le Barça

Une nouvelle fois titulaire contre Manchester City et buteur pour la deuxième fois consécutivement, Maghnes Akliouche a lancé le choc PSG/Barça de mardi prochain.

Maghnes Akliouche : « On avait à cœur de répondre présent »

Le Paris Saint-Germain a déroulé son football mercredi soir contre Manchester City pour sa deuxième sortie en Ligue des Champions, et c’était exactement ce que Maghnes Akliouche et ses coéquipiers voulaient montrer. Après son premier but avec le PSG contre Le Mans (3-1) samedi en Ligue 1, le milieu offensif de 24 ans a enchaîné en marquant face aux Citizens (4-2).

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En trouvant le chemin des filets en championnat, l’ancien joueur de l’AS Monaco a senti un déclic. « Le but contre Le Mans comme une libération ? Oui, forcément. On le sait tous que de mettre un premier but pour un joueur qui arrive dans un nouveau club, ça fait toujours du bien. Après, je reste quand même dans un groupe qui m’a très bien accueilli, avec un coach qui m’aide au quotidien. C’est vraiment un tout, le groupe et le staff. C’est pour cela que je me sens bien maintenant », a apprécié Maghnes Akliouche en zone mixte.

Sur cette affiche européenne, Akliouche a bénéficié de la confiance de son entraîneur Luis Enrique en étant notamment préféré à Khvicha Kvaratskhelia dans le onze de départ.

« C’est une très bonne semaine avec deux victoires. On savait que c’était un grand rendez-vous et qu’il fallait gagner ici avec un très beau stade et une très bonne ambiance. On avait à cœur de répondre présent ce soir. On est très bien entrés dans ce match, on arrive à marquer et à concrétiser nos occasions.

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Après la deuxième mi-temps, bien sûr, c’était un peu plus compliqué, où l’adversaire a aussi poussé. La finalité, c’est qu’on est contents de gagner ce match et on va s’améliorer de jour en jour », a déclaré Akliouche en zone mixte, avant de se projeter sur le prochain rendez-vous contre le FC Barcelone.

Maghnes Akliouche : « Nous, on sera au rendez-vous »

Luis Enrique l’avait encensé après la victoire du PSG sur le terrain de Mans et pas seulement pour son premier but inscrit sous ses nouvelles couleurs. Alors que la presse le voyait en balance avec Ousmane Dembélé pour débuter en pointe face à Manchester City, Maghnes Akliouche était finalement titulaire à droite de l’attaque parisienne mercredi soir, avec le Ballon d’Or 2025 dans l’axe, Désiré Doué à gauche et Khvicha Kvaratskhelia sur le banc.

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Et le natif de Tremblay-en-France a donné raison à son entraîneur puisqu’il est à l’origine du troisième but de Vitinha et c’est lui qui inscrit le 4e, après un superbe contrôle dos au jeu et une frappe en lucarne touchée par Gianluigi Donnarumma, mais qui a fini au fond après le rebond. Un but important, celui du 4-1, suivi d’une célébration pleine de rage.

Le successeur de Kang-In Lee s’est confié à Thierry Henry après le match sur le plateau de CBS Sports Golazo. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a profité de l’occasion pour demander au numéro 11 parisien si ses coéquipiers et lui étaient justement prêts pour le rendez-vous contre le Barça mardi prochain au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions.

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« On sait forcément que ça va être un gros match parce qu’on voit qu’ils mettent aussi beaucoup de buts (43 buts en dix matches, pour dix victoires, NDLR). Je pense qu’il y aura du spectacle et nous on sera au rendez-vous en tout cas », a prévenu Maghnes Akliouche.