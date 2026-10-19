Accueil - PSG mercato - « Une malédiction sans fin » frappe le Barça avant le PSG

Après avoir déjà eu du mal à rentrer de Séville ce week-end, le Barça a rencontré des difficultés pour rejoindre Paris ce lundi, à la veille du choc de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions contre le PSG, au Parc des Princes.

Le brouillard à Paris empêche le Barça de décoller

Samedi dernier, Hansi Flick et ses joueurs n’ont pas pu rentrer de Séville après leur brillante victoire (5-2) face au Betis en Liga, comme prévu, en raison des fortes pluies en Catalogne. Toute la délégation du FC Barcelone avait pourtant bien embarqué à bord de son avion à 22h30, mais après plus de trois heures d’attente, la décision a finalement été prise de ne pas décoller en raison des conditions météorologiques très mauvaises à l’aéroport de Barcelone.

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Le champion de Liga en titre a donc passé la nuit à Séville samedi soir avant de retrouver la capitale catalane dimanche aux environs de 14 heures. Le Barça devait initialement s’entraîner dimanche à 11h à Barcelone et a dû se contenter d’une légère séance en salle dans l’après-midi.

⏰ Siguen los problemas en el FC Barcelona: Otro retraso para viajar a París



✈️ La niebla en París retrasa el vuelo chárter que debía salir a las 10.30 del aeropuerto de El Prat



✍️ @jcarnesempere https://t.co/qfWkdHUerK — Diario SPORT (@sport) October 19, 2026

Ce lundi, la délégation barcelonaise devait décoller à 10h30 de l’aéroport d’El Prat pour Paris, selon le journal Sport, le brouillard dans la capitale française a empêché l’avion de Lamine Yamal et ses coéquipiers de décoller. « Les problèmes du FC Barcelone persistent : nouveau retard pour le voyage à Paris Le brouillard parisien retarde le vol charter qui devait décoller à 10h30 de l’aéroport El Prat », a écrit le média catalan dans les colonnes.

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Le Barça attendait toujours le feu vert pour décoller. La Cadena COPE a même annoncé que l’avion du Barça ne devrait pas décoller avant 11h45, au mieux. Le club catalan espérait initialement arriver autour de midi en France et aura forcément du retard. Finalement, l’avion a pu décoller aux environs de 11h50, à en croire Sport, et devrait atterrir à Paris autour de 14 heures.

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Hansi Flick et ses hommes pourront donc se confirmer au planning de l’UEFA, qui prévoit la conférence de presse de l’entraîneur avec un joueur à 17h45 avant un entraînement ouvert à la presse à partir de 18h30, sur la pelouse du Parc des Princes.