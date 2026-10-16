Accueil - PSG mercato - PSG-Barça : de 500 à 1 300 €, la folie des prix à la revente

Le PSG et le FC Barcelone s’affrontent mardi soir à 21 heures, lors de la troisième journée de la Ligue des champions, dans un choc qui suscite un engouement considérable. Selon les tarifs rapportés par Le Parisien, les billets proposés à la revente atteignent 1 300 euros, tandis que les places les moins chères sur ce marché parallèle s’affichent déjà à 500 euros.

PSG-Barça : le marché noir profite de l’affiche européenne

L’affiche entre le PSG et le Barça attire les regards, mais aussi les revendeurs. D’après Le Parisien, les prix des billets s’envolent à l’approche de cette rencontre européenne très attendue. Les supporters désireux d’assister au spectacle doivent ainsi composer avec des tarifs qui dépassent largement les moyens de nombreux passionnés.

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Pour une place située en hauteur dans le stade, il faut débourser au moins 500 euros. Les spectateurs, qui souhaitent se rapprocher de la pelouse, doivent, eux, prévoir entre 810 et 850 euros pour les premiers rangs. Le montant grimpe jusqu’à 1 300 euros pour des sièges proches du tunnel emprunté par les joueurs. À ce niveau, l’émotion du football commence à coûter le prix d’un petit séjour.

Des billets à 800 euros qui dépassent finalement les 900 euros

Les montants annoncés ne racontent pas toute l’histoire. Les frais supplémentaires alourdissent encore la facture, au risque de transformer l’achat d’un billet en véritable parcours du combattant financier. Un exemple rapporté illustre cette dérive : une place affichée à 800 euros revient finalement à 948 euros pour l’acheteur.

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« De 500 à 1 300 euros », cette fourchette résume l’ampleur des tarifs observés sur le marché de la revente. Toutefois, les informations disponibles ne permettent pas d’établir combien de billets sont concernés ni quelle part de ces offres sera effectivement vendue à ces prix. Une précision importante, car les tarifs affichés ne correspondent pas nécessairement aux transactions conclues.

Un choc européen qui alimente les excès du marché

L’attractivité sportive de PSG-Barça explique en partie cette flambée. Les deux équipes figurent parmi les grandes attractions européennes et leur confrontation concentre l’attention des supporters. Le Paris Saint-Germain devance le FC Barcelone au classement grâce à un avantage offensif : dix buts inscrits contre neuf pour les Catalans.

Mais cet engouement ne justifie pas automatiquement tous les excès. La revente à des tarifs très élevés soulève une question d’accessibilité pour les supporters, alors que l’achat d’une place officielle peut déjà représenter une dépense importante.

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Sur le terrain, les joueurs devront faire parler leur talent. En dehors, cette envolée des prix est la preuve que certains vendeurs savent aussi profiter des grandes soirées européennes. Pour les supporters, le spectacle promet d’être intense ; pour leur portefeuille, le coup d’envoi a déjà été donné.