Accueil - PSG mercato - Christophe Galtier esbroufé par le Paris SG de Luis Enrique

Ancien entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a été dithyrambique à l’égard de son successeur Luis Enrique et de l’institution parisienne. Le Marseillais de 60 ans a dit tout le bien qu’il pense du technicien espagnol.

Christophe Galtier sur le PSG de Luis Enrique : « Je suis très admiratif de ce qu’il réalise »

Pour le journal Le Parisien, Christophe Galtier a encensé le travail de Luis Enrique et Luis Campos au Paris Saint-Germain. Le coach français a couvert d’éloges Luis Campos tout particulièrement.

« Je n’avais aucun doute, mais je suis aussi admiratif de la capacité de Luis Campos à construire un effectif à l’image de l’entraîneur, ce qu’il n’a pas pu faire quand on est arrivés en 2022 », a confié l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne.

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Galtier a notamment souligné le changement de politique sportive du club de la capitale. « Avec le président Nasser Al-Khelaïfi, ils ont changé leur fusil d’épaule sur la politique de recrutement avec une équipe jeune, talentueuse, dynamique qui colle à la philosophie de Luis Enrique », a ajouté l’ancien défenseur, qui a également mis en lumière la qualité du jeu pratiqué par l’équipe de Luis Enrique.

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Christophe Galtier va encore plus loin au moment d’évoquer la place prise par le Paris SG dans le football français. « Ils sont très plaisants à voir jouer », assure-t-il, avant de lâcher une comparaison particulièrement forte avec l’OM des années 1990 : « En 1993, la France était Olympique de Marseille, aujourd’hui, la France est PSG. Le club jouit d’un capital sympathie incroyable. »

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Un énorme compliment venant d’un entraîneur passé par Paris, mais également né et formé à Marseille. Pour Galtier, le PSG actuel a donc dépassé le simple cadre de la domination nationale : le club parisien est devenu la principale vitrine du football français.

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Pour l’ancien entraîneur parisien, les résultats de Luis Enrique ne se comprennent pas sans les choix effectués autour de lui. Galtier estime que Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi ont modifié la politique de recrutement pour réunir une équipe jeune, talentueuse et dynamique, adaptée à la philosophie de l’Espagnol.

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Une évolution qu’il juge aussi agréable à regarder que convaincante sur le terrain. Le palmarès donne du poids à ce constat. Après un premier sacre européen en 2025, le Paris Saint-Germain a conservé sa Ligue des champions en mai 2026, en battant Arsenal aux tirs au but en finale. Paris est ainsi devenu le premier club français à remporter deux fois la compétition.