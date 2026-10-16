OGC Nice : Ben Arfa, 3 ans sans match, un retour étonnant avorté

L’OGC Nice a bel et bien tenté le coup. Pendant le mercato d’hiver 2026, le président Jean-Pierre Rivère a contacté Hatem Ben Arfa pour lui proposer de revenir chez les Aiglons, dix ans après la saison qui avait relancé sa carrière. Le meneur de jeu, qui fêtera ses 40 ans en mars 2027, n’avait plus disputé un seul match officiel depuis la fin de son contrat de six mois au LOSC, à l’été 2022. Le retour de Ben Arfa à Nice n’a jamais été officialisé. Le projet a pourtant tenu assez longtemps pour que l’entraîneur de l’époque, Claude Puel, finisse par dire oui.

OGC Nice : ce que Jean-Pierre Rivère avait en tête

Rivère pensait d’abord à la Coupe de France, la seule compétition où son équipe pouvait encore viser un trophée. Le maintien comptait aussi, dans une saison 2025-2026 où le club a longtemps regardé vers le bas du classement.

Le parcours du Gym a montré que la cible n’avait rien d’absurde. L’OGC Nice est allé jusqu’en finale de la Coupe de France, perdue contre le RC Lens, qui décrochait ce jour-là la première Coupe de France de son histoire. En Ligue 1, les Niçois n’ont sauvé leur place qu’au barrage, contre l’AS Saint-Étienne.

Claude Puel favorable, mais sous conditions

Puel avait dirigé Ben Arfa lors de la saison 2015-2016, la meilleure du joueur sous le maillot de l’OGC Nice. Il n’a pas fermé la porte. Il a posé un cadre : l’ancien international devait d’abord retrouver la forme de son côté, à Paris, ou reprendre le rythme avec les jeunes du club avant de prétendre au groupe professionnel.

Plusieurs responsables niçois freinaient aussi. Plus de trois ans sans compétition, c’est long à 38 ans, et ils redoutaient de vendre un faux espoir aux supporters. Rivère, lui, refusait de voir Ben Arfa passer par la réserve. Ben Arfa, de son côté, s’est montré tenté par l’aventure. Faute d’accord sur ce point, la piste s’est éteinte.

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Ben Arfa et Nice, un précédent qui change la lecture

Le pari n’avait rien d’inédit pour ce joueur. En janvier 2015, Ben Arfa signe déjà à Nice, mais il ne peut pas jouer. Il a porté cette saison-là le maillot de la réserve de Newcastle puis celui de Hull City, et le règlement lui interdit de disputer des matchs officiels avec un troisième club. Suivent six mois d’entraînement sans compétition. Il resigne le 9 juin 2015 et débute le 8 août contre Monaco.

Il boucle cet exercice avec 17 buts en Ligue 1, Nice finit quatrième du championnat, et le joueur retrouve l’équipe de France au printemps 2016 avant de filer au PSG l’été suivant. Le scénario s’est répété plus tard. Écarté par Unai Emery pendant toute la saison 2017-2018 à Paris, il rebondit au Stade Rennais et remporte la Coupe de France le 27 avril 2019 au Stade de France, contre le PSG, au terme d’une séance de tirs au but. Le trophée que visait Rivère, Ben Arfa l’a donc déjà soulevé au sortir d’une année blanche.

Son nom a déjà été associé à d’autres relances qui n’ont pas vu le jour, comme ce transfert manqué de Ben Arfa à l’ASSE.

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Sur le banc de l’OGC Nice, Olivier Pantaloni a pris la succession de Claude Puel en juin 2026, après deux saisons passées à Lorient. Ben Arfa, lui, passe désormais une bonne partie de son temps sur les courts de padel, où il signe de belles performances.