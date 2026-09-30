Accueil - OGC Nice - Allianz Riviera : capacité, accès et histoire du stade de l’OGC Nice

Mise à jour du 30 septembre 2026 : ajout de la nouvelle pelouse hybride posée à l’été 2025 et des chiffres d’affluence de la saison 2025-2026.

L’Allianz Riviera accueille l’OGC Nice depuis septembre 2013. Avec 36 178 places en configuration football, le stade de Nice a reçu l’Euro 2016, la Coupe du monde féminine 2019, la Coupe du monde de rugby 2023 et le tournoi olympique de football en 2024. Le club y joue chaque week-end, mais il n’en est pas propriétaire.

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Qui possède l’Allianz Riviera ?

Le stade a été construit dans le cadre d’un contrat de partenariat de 30 ans, signé le 10 février 2011 avec la Ville de Nice. Le concessionnaire, Nice Eco Stadium, appartient à Vinci Concessions (50 %), à la Caisse des dépôts (25 %) et à la SEIEF (25 %). Dans son dossier de présentation, Vinci chiffrait l’ouvrage à 217,7 millions d’euros hors taxes. D’autres décomptes dépassent 240 millions. L’État a versé 20 millions d’euros de subvention, selon une réponse ministérielle publiée par l’Assemblée nationale.

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INEOS a regardé de près la question. En 2019, L’Équipe rapportait que Jim Ratcliffe souhaitait racheter l’enceinte pour environ 250 millions d’euros ; en 2022, RMC évoquait un projet jugé trop complexe. Rien n’a abouti : Nice Eco Stadium reste l’exploitant, et le club un locataire.

Capacité de l’Allianz Riviera

Le club annonce 36 178 places pour le football, dont 35 624 commercialisables. En configuration concert avec scène centrale, la jauge monte à 44 624. Pour le rugby, les chiffres varient selon les sources, autour de 35 000 places.

Le record d’affluence le plus souvent cité est de 35 596 spectateurs, pour Nice-Saint-Étienne le 7 mai 2016. Le club, lui, a mis en avant 33 818 spectateurs contre le PSG lors de la dernière journée 2023-2024, et une moyenne record de 24 952 sur cette saison. Les tribunes se sont vidées depuis. À la mi-saison 2025-2026, Maxifoot relevait 21 687 spectateurs de moyenne, soit un remplissage de 59,9 %.

Comment aller à l’Allianz Riviera ?

Le stade se trouve boulevard des Jardiniers, dans l’Éco-Vallée de la plaine du Var, à l’ouest de Nice. La ligne 3 du tramway le dessert par deux arrêts depuis novembre 2019. Le site compte 1 450 places de parking, et l’exploitant annonce environ 12 000 places mobilisées dans le secteur les jours d’événement.

Une architecture en bois et en métal

Le projet porte la signature de Jean-Michel Wilmotte, et Vinci Construction France a mené le chantier d’août 2011 à août 2013. La charpente mêle bois et acier : 4 000 m³ d’épicéa et plusieurs milliers de tonnes de métal. Plus de 4 000 panneaux solaires couvrent environ 7 000 m² de toiture et produisent près de 1 500 MWh par an. Vinci présentait l’Allianz Riviera comme le premier stade de l’Euro 2016 à énergie positive, une formule qui relève de la communication du constructeur plus que d’une mesure indépendante.

Depuis 2014, le Musée national du sport occupe 5 000 m² du bâtiment et conserve près de 50 000 objets.

Le nom Allianz et le « Stade de Nice »

L’assureur a signé en 2012 un contrat de naming de neuf ans, prolongé en janvier 2021 pour neuf années supplémentaires. Lors des compétitions organisées par l’UEFA, la FIFA ou le CIO, le nom commercial disparaît : l’enceinte devient le Stade de Nice.

Les grands matchs joués à l’Allianz Riviera

Le 22 septembre 2013, l’OGC Nice inaugure son stade par un 4-0 contre Valenciennes, avec des buts de Darío Cvitanich sur penalty, Éric Bauthéac, David Brüls et Alexy Bosetti. Le 4 septembre, un morceau de la pelouse du Ray avait été replanté au centre du terrain, en guise de passage de témoin.

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L’Euro 2016 y a programmé quatre rencontres, dont le huitième de finale Angleterre-Islande (1-2) du 27 juin, l’une des plus grosses surprises du tournoi. La Coupe du monde féminine 2019 y a joué six matchs, dont France-Norvège (2-1) et la petite finale. Le Mondial de rugby 2023 y a envoyé quatre matchs de poule, parmi lesquels Angleterre-Japon (34-12). Les Jeux olympiques de Paris 2024 y ont délocalisé six matchs de football.

Côté OGC Nice, les soirées européennes ont marqué l’enceinte, comme le quart de finale de Ligue Europa Conférence perdu contre Bâle en avril 2023. L’Allianz Riviera a aussi connu l’un des épisodes les plus sombres du club. Le 22 août 2021, le match contre l’OM a été arrêté après un envahissement de pelouse, puis rejoué à Troyes à huis clos.

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La pelouse, feuilleton récurrent

La qualité du terrain a longtemps valu des critiques au stade. Le 16 août 2024, la Ville de Nice a mis l’exploitant en demeure de remettre la pelouse en état. À l’été 2025, Nice Eco Stadium a financé pour 1,2 million d’euros une pelouse hybride de type « Lay & Play », posée entre juin et fin juillet. Le club en a profité pour rhabiller l’enceinte, avec une bâche sur le troisième anneau et de nouveaux espaces d’accueil.

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Questions fréquentes sur l’Allianz Riviera

Quelle est la capacité de l’Allianz Riviera ?

36 178 places pour le football selon l’OGC Nice, et jusqu’à 44 624 pour un concert avec scène centrale.

L’Allianz Riviera appartient-elle à l’OGC Nice ?

Non. Le stade est exploité par Nice Eco Stadium dans le cadre d’un partenariat public-privé de 30 ans avec la Ville de Nice. Le club est locataire.

Quand l’Allianz Riviera a-t-elle été inaugurée ?

Le 22 septembre 2013, avec une victoire 4-0 de l’OGC Nice contre Valenciennes.

Comment se rendre à l’Allianz Riviera en transports ?

Par la ligne 3 du tramway niçois, qui dessert le stade par deux arrêts. Les infos de chaque match sont à retrouver dans notre rubrique OGC Nice.