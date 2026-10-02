Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Axel Witsel se livre sur son aventure avec le Gym

Axel Witsel a rapidement hérité du brassard de capitaine de l’OGC Nice et assume ce nouveau rôle sans vouloir changer sa manière d’être. Le milieu belge de 37 ans estime que le Gym possède les qualités pour éviter le bas de tableau et veut désormais confirmer après la victoire contre Lille.

OGC Nice : Comment Axel Witsel vit-il son nouveau rôle de capitaine ?

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Axel Witsel a profité de la trêve internationale pour revenir sur son début de saison et son arrivée au poste de capitaine de l’OGC Nice. Le Belge assure que le brassard ne modifie pas son comportement : « Je n’ai pas besoin du brassard pour être un leader de l’équipe. » Déjà habitué à occuper une place importante dans ses précédents vestiaires, il se dit néanmoins « fier de porter celui du Gym. »

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Witsel a également salué la décision de Jonathan Clauss de laisser le brassard. « Chapeau à Jo qui a parlé au coach. Ce pas-là, tout le monde ne l’aurait pas fait », a-t-il expliqué. Le nouveau capitaine ne considère toutefois pas cette situation comme le signe d’un manque de leadership dans le groupe niçois. Selon lui, le brassard peut simplement représenter « un poids pour certains », sans remettre en cause leur personnalité.

Quel regard Axel Witsel porte-t-il sur le potentiel du Gym ?

Après un début de saison marqué par plusieurs résultats décevants, Axel Witsel a relevé les progrès observés lors de la victoire contre Lille. Le milieu estime que cette rencontre a notamment permis au groupe de retrouver davantage de « grinta » et de meilleures relations dans le jeu. « On a senti qu’il y avait aussi plus de feeling entre nous avec le ballon », a-t-il souligné.

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Le Belge refuse toutefois de fixer un objectif précis au classement. Il estime simplement que Nice n’a pas le profil d’une équipe destinée à lutter dans le bas du tableau. « De ce que je vois au quotidien, on n’est pas du tout une équipe pour jouer le bas de tableau », a-t-il affirmé. Witsel attend maintenant une confirmation contre Strasbourg, après une trêve qu’il juge presque dommageable.

Pourquoi Axel Witsel se sent-il bien à Nice ?

Arrivé à Nice après une carrière passée notamment par le Standard de Liège, le Zenit, Dortmund et l’Atlético de Madrid, Witsel découvre cette saison la Ligue 1. À 37 ans, il explique apprécier l’environnement niçois et envisage déjà le Gym comme son dernier club. « Dans ma tête, Nice sera mon dernier club », a-t-il confié, tout en précisant qu’il souhaite avancer progressivement avec son contrat, qui comporte une année en option.

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Son intégration passe aussi par les relations avec les plus jeunes. Il cite notamment Djibril Coulibaly, avec qui il possède vingt ans d’écart, et dont il apprécie les qualités. « Techniquement, il est bon. Il est costaud, il a de la vista », a décrit Witsel, tout en estimant que le jeune défenseur doit encore apprendre à canaliser sa fougue. Des déclarations qui illustrent parfaitement la place occupée par le Belge dans le vestiaire niçois.