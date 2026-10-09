Mercato OGC Nice : Djelan Morana signe son premier contrat pro

À 18 ans, Djelan Morana signe son premier contrat professionnel avec l’OGC Nice, son club formateur. Le piston gauche, apparu en Ligue 1 cette saison face au Paris FC, concrétise ainsi un objectif qu’il poursuivait depuis son arrivée au Gym à 13 ans.

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Né à Cagnes-sur-Mer le 5 août 2008, Djelan Morana franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière avec l’OGC Nice. Dans un communiqué sur son site officiel, le club des Aiglons annonce la signature du premier contrat professionnel du jeune joueur. Arrivé en provenance de l’ASCC à seulement 13 ans, il a progressivement gravi les échelons jusqu’à découvrir l’élite.

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Cette signature possède forcément une saveur particulière pour un joueur né dans la région et façonné par le centre niçois. « J’éprouve une immense fierté aujourd’hui. C’était un rêve de signer mon premier contrat pro ici, chez moi », a confié le jeune homme. Une déclaration qui résume à elle seule le chemin parcouru, mais aussi l’attachement à un club qui lui a ouvert les portes du haut niveau.

De la Gambardella aux premières minutes en Ligue 1

Avant de toucher au monde professionnel, Morana s’était déjà signalé avec les jeunes du Gym. La saison dernière, il avait notamment participé au parcours de l’OGC Nice en Coupe Gambardella, compétition au cours de laquelle l’aventure niçoise s’était arrêtée en quarts de finale contre Montpellier. Une expérience importante dans la construction d’un joueur encore en pleine maturation.

Le véritable déclic est toutefois intervenu cette saison avec sa première apparition en Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC, lors de la deuxième journée. Pour un joueur de 18 ans, cette entrée dans le grand bain constitue un signal fort. Elle confirme surtout que le passage du centre de formation au groupe professionnel n’est plus une simple promesse, il a déjà commencé.

Un piston façonné pour attaquer

Djelan Morana n’a pourtant pas été formé initialement comme défenseur. Roger Ricort, directeur sportif de l’OGC Nice, explique qu’il a d’abord évolué comme ailier avant d’être repositionné latéral ou piston. « Il possède une vraie capacité de projection, un bon pied gauche, il est vif et il met beaucoup d’engagement dans tout ce qu’il fait », souligne le dirigeant.

Son profil correspond donc à celui d’un joueur capable d’apporter rapidement le danger dans son couloir. Julien Sablé, directeur du centre de formation, insiste également sur sa vitesse, sa générosité dans l’effort et la qualité de son pied gauche. Offensivement, le jeune Niçois possède déjà des arguments sérieux, même si son apprentissage du poste exige encore quelques réglages.

Les prochaines marches avant de s’installer chez les grands

L’OGC Nice ne présente pas Morana comme un produit terminé. Ricort reconnaît notamment qu’il doit encore progresser dans certains aspects défensifs. Sablé pointe de son côté l’agressivité et le duel en un contre un défensif. Autrement dit, le talent est là, mais le football professionnel se chargera rapidement de rappeler que les belles courses ne suffisent pas toujours.

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Le club compte justement accompagner cette progression avec patience. Maurice Cohen, président de l’OGC Nice, décrit Morana comme « un vrai bosseur qui sait écouter » et rappelle qu’il a obtenu son baccalauréat l’été dernier. Le dirigeant voit dans son parcours celui d’un joueur local que le Gym souhaite faire grandir, à l’image d’autres jeunes issus du cru niçois.

Un contrat pro, mais surtout une nouvelle responsabilité

Cette signature intervient donc comme une récompense pour le travail accompli depuis son arrivée à 13 ans, mais aussi comme le début d’une période autrement plus exigeante. Le contrat professionnel marque une étape administrative et symbolique majeure, mais il ne garantit évidemment pas une place durable dans l’équipe première.

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Le contexte est néanmoins encourageant. Morana a déjà goûté à la Ligue 1 et possède un profil de piston gauche apprécié par son encadrement. Son expérience de la Gambardella, sa reconversion réussie et ses premières minutes chez les professionnels constituent autant de repères sur lesquels Nice pourra s’appuyer. Désormais, le rêve est signé ; reste au jeune Azuréen à transformer cette promesse en véritable carrière.