Accueil - OGC Nice - Palmarès de l’OGC Nice : 4 titres de champion et 3 Coupes de France

Mise à jour du 30 septembre 2026 : ajout de la finale de Coupe de France perdue contre Lens le 22 mai 2026.

Le palmarès de l’OGC Nice tient en deux périodes très inégales. Les années 1950 ont apporté quatre titres de champion de France et deux Coupes de France en neuf saisons. Depuis, le Gym n’a soulevé qu’un trophée majeur, la Coupe de France 1997, et a perdu quatre finales nationales.

Les titres de champion de France au palmarès de l’OGC Nice

Nice a été sacré en 1951, 1952, 1956 et 1959, selon l’historique publié par le club. Le premier titre arrive après un départ catastrophique : dernier au bout de six journées, le Gym dépasse Lille à la différence de buts en battant le Stade Français 4-0 le dernier jour. En 1952, avec Numa Andoire, Nice devient le premier club à conserver son titre de champion de France et y ajoute la Coupe de France. Luis Carniglia est sur le banc en 1956, Jean Luciano en 1959, pour un sacre construit avec une majorité de joueurs formés au club.

Avec quatre titres, Nice partage le neuvième rang français avec Lille. Le PSG (14), Saint-Étienne (10), Marseille (9), Monaco et Nantes (8), Lyon (7), Reims et Bordeaux (6) le devancent.

Coupe de France : trois victoires et trois finales perdues

Les trois succès en Coupe de France sont espacés de 45 ans. Le 4 mai 1952, à Colombes, Nice bat Bordeaux 5-3 devant 61 485 spectateurs. En 1954, toujours à Colombes, il domine l’OM 2-1 avec des buts de Victor Nurenberg et Luis Carniglia. Le 10 mai 1997, au Parc des Princes, il écarte Guingamp aux tirs au but après un 1-1, dans une saison qui s’achève pourtant par une relégation.

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Les défaites en finale sont plus nombreuses. En 1978, Nice cède face à Nancy sur un but de Michel Platini (1-0, 57e minute). En 2022, un penalty de Ludovic Blas au retour des vestiaires donne le trophée à Nantes (1-0) devant 80 000 spectateurs au Stade de France. Le 22 mai 2026, Lens s’impose 3-1 et gagne le premier trophée de son histoire, malgré l’égalisation de Djibril Coulibaly juste avant la pause. La finale de la Coupe de la Ligue 2006 s’est elle aussi terminée par une défaite, 2-1 contre Nancy.

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Les autres lignes du palmarès de l’OGC Nice

Nice compte quatre titres de champion de deuxième division (1948, 1965, 1970 et 1994) et un Trophée des champions, gagné en 1970 contre Saint-Étienne (2-0). Il a perdu ses trois autres apparitions dans ce match : contre Le Havre en 1959, Reims en 1960 et Monaco en 1997 (5-2).

Deux finales perdues complètent la vitrine. La Coupe latine 1952, compétition réservée aux champions de France, d’Espagne, d’Italie et du Portugal, s’est terminée par une défaite 1-0 contre le FC Barcelone au Parc des Princes. En 1958, Saint-Étienne a battu Nice 2-1 en finale de la Coupe Charles-Drago.

L’OGC Nice en Coupe d’Europe

Aucune Coupe d’Europe ne figure au palmarès de l’OGC Nice. Le Gym a atteint deux fois les quarts de finale de la Coupe des clubs champions, en 1957 et en 1960, chaque fois contre le Real Madrid. En 1960, il a même gagné 3-2 à domicile après avoir été mené 0-2, avant de prendre 4-0 à Madrid. En Coupe UEFA 1973-1974, Nice sort le FC Barcelone et Fenerbahçe, puis tombe en huitièmes contre Cologne.

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Plus près de nous, la Ligue Europa Conférence 2022-2023 s’arrête en quart de finale contre Bâle : 2-2 en Suisse, défaite 2-1 après prolongation à l’Allianz Riviera. La première campagne de Ligue des champions de l’ère INEOS n’a pas passé l’été 2025, avec deux défaites 2-0 contre Benfica au troisième tour préliminaire.

Les meilleurs classements récents

Aucun titre, mais une présence régulière dans le haut du tableau depuis dix ans : 4e en 2016, 3e en 2017 sous Lucien Favre, 5e en 2020 lors de la saison arrêtée par le Covid, 5e en 2024 avec Francesco Farioli et 4e en 2025 avec Franck Haise. La saison 2025-2026 a cassé la série. Seizième, Nice a dû passer par un barrage contre Saint-Étienne pour se maintenir, gagné 4-1 au retour à l’Allianz Riviera. L’actualité de la saison en cours se suit sur notre rubrique OGC Nice.

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Palmarès de l’OGC Nice : les questions fréquentes

Quel est le dernier trophée gagné par l’OGC Nice ?

La Coupe de France 1997, remportée aux tirs au but contre Guingamp au Parc des Princes.

Combien de fois Nice a-t-il été champion de France ?

Quatre fois : 1951, 1952, 1956 et 1959.

L’OGC Nice a-t-il déjà gagné une Coupe d’Europe ?

Non. Ses meilleurs parcours restent les quarts de finale de la Coupe des clubs champions en 1957 et 1960, et celui de la Ligue Europa Conférence en 2023.

Combien de finales de Coupe de France l’OGC Nice a-t-il perdues ?

Trois : en 1978 contre Nancy, en 2022 contre Nantes et en 2026 contre Lens. S’y ajoute la finale de la Coupe de la Ligue 2006, perdue contre Nancy.